Ak Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, İl başkanlığında yapılan olağanüstü İl yönetim kurulu toplantısı sonunda istifa etti.

Ercik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı;

“Değerli Mersinli hemşehrilerim, Ak Partimize gönül vermiş değerli yol arkadaşlarım, bugün itibarıyla 2016 yılı Mart ayından bu yana büyük bir onur ve şerefle yürütmekte olduğum AK Parti Mersin İl Başkanlığından Genel Merkezimizin de uygun görmesiyle Milletvekilliği Aday Adaylığı için ayrılmış bulunmaktayım.

2016 Mart ayından bu yana bu onurlu ve şerefli görevi yapmamıza imkan sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e şükranlarımı sunuyorum.

Bu süreçte birlikte çalıştığımız Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılarımıza, İl Koordinatörlerimize, Anakademe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl Yöneticilerimize, İlçe Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, Belediye Başkanlarımıza, Mahalle Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, Sandık Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, Geçmiş Dönem İl Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, 2001 yılından günümüze teşkilatlarımızda görev almış başkanlarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah her birinden ayrı ayrı razı olsun.

Bugüne kadar nasıl bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysek bundan sonrada bu davanın bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğim.

2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye için ‘Türkiye Yüzyılı’ na damga vuracak bu sürecin ülkemiz, milletimiz, partimiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.