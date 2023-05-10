Adem Aldemir paylaşımında;

“Kıymetli Mersinli Hemşehrilerim; İstikrar için; devrim niteliğindeki hizmetlerin devamı için; büyük Türkiye Yüzyılının inşası için; yerli ve milli üretimleri, teknoloji devrimleriyle taçlandırılmış; ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri çok büyük, özgüveni yüksek; küresel güçlere boyun eğmeyen, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti için; sahada ve masada güçlü Türkiye’nin şahlanışı için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yıldır süren başarı zincirimize, yeni halkalar eklemek ve dünyadaki tüm mazlumların umudu olmaya devam etmek için; Aziz Milletimizin iradesine ve ferasetine sonsuz güveniyoruz…

Büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla, hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun “ÖNCE VATAN” diyen tüm vatandaşlarımızı, demokrasinin gereği olarak 14 Mayıs Pazar günü oy kullanmaya ve sandıklarımızın, omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmaya davet ediyorum. Kazanan, Mersin olacak; kazanan, demokrasimiz olacak; kazanan, Aziz Milletimiz olacak; kazanan, Türkiye olacak…” dedi.