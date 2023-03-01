Ak Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ecik'in Milletvekili Aday Adayı olması nedeniyle istifa etmesinden sonra boşalan İl Başkanlığı koltuğuna Adem Aldemir atandı.

Ak Parti Mersin İl Başkanlığı görevini 2016 yılından itibaren yaklaşık 6 yıl sürdürürken , 26 Ocak 2023 tarihinde Milletvekili Aday Adayı olmak için görevinden istifa eden Cesim Ercik'ten boşalan İl Başkanlığı görevine atama yapıldı.

Ak Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevini yürüten Adem Aldemir , yeni Ak Parti Mersin İl Başkanı oldu.

İl Başkanı Cesim Ercik'in istifası sonrası yapılan çalışmalar ve temayül yoklamasından sonra dün Ak Parti Genel Merkezi tarafından Ankara'ya davet edilen 3 isimden biri olan Adem Aldemir , Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Mersin İl Başkanı görevine atandı.

Başkan Aldemir yetki belgesini , Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in elinden aldı.