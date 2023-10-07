Ankara'da gerçekleşen Ak Parti 4.Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Mersin'den iki isim listeye girdi.

Cumhurbaşkanı ve Ak parti Genel Başkanı Recep tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu ve tek liste ile girilen Ak parti 4.Olağanüstü Büyük Kongresi'nde , Ak Parti 2014 yılı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sever ve 27.Dönem Ak Parti Mersin Milletvekili Avukat Zeynep Gül Yılmaz listeye girerek Mersin Ak Parti'de bir ilke imza attılar. Sever MKYK üyesi , Yılmaz da Merkez Disiplin Kurulu üyesi seçildiler.Her iki siyasetçinin de Mersin'in Mut İlçesi'nden olmaları Kongreye katılanlar tarafından 'Mersin Çok Mutlu' esprisi ile karşılandı.