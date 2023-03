Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak 19 Haziran 2022'de göreve başlayan Mehmet Mazak aynı zamanda Mersin İşadamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği (MİYSAD) başkanlığını yürütüyor.

AK Parti Mersin Milletvekili A. Adayı Mazak: “Bir memleket sevdasıdır benimkisi. Dağlarında burcu burcu kekik kokularını her dem içime çektiğim. Ovalarında kuzularıyla koşarak hayallerime eriştiğim.

Bir anne duasına tutunarak uzun yolculuklara talip olduğum, zorluk nedir bilmeden vatan uğruna yorulduğumu unuttuğum.

Mersinliyim ben. Akdeniz’in incisi, gönüllerin gülcesidir Mersin. Değer kattığım ve yaşarken değer bulduğum şehrin ta kendisidir. Kelimelerimin anlamını bulduğu kitaplarımı yazarken Mersin’e daha çok gönül verdim. Makalelerimde seyrettim Mersin’i, dolaştığım sokaklarında edindim dostlarımın en içlisini.

Çiftçi bir aileden gelmenin onurunu yaşadım. Tarımın sıkıntılarını sahiplenen bir yapının içinde geçti çocukluğum. Şehir bana ne söyler ve ne bekler bilirim aşina olduğumdan. Hayaller kurmanın ötesinde mekanı yaşanılır kılmanın, kültürel dokusuna ivme katmanın peşinde oldum hep.

Bir memleket tutkusudur benimkisi. Her karış toprağından fışkıran berekete hayran olduğum, dünden bugüne tertemiz havasını soluduğum. Memleket ki, söyleşir seninle kederini. Memleket ki, “derman ol” diye paylaşır kaderini.

Mersinliyim ben. Limon çiçeklerinin kokusunu Türkiye’me taşımak için yola koyulan. Çıktığı bu yolda ak günler için gözünü karartmayan.

Bir memleket türküsüdür benimkisi. Her nağmesine bütün insanlarının sedası değsin diye uğraşan, her nakaratında milletiyle el ele yürüyen liderine eşlik etmekten bıkıp usanmayan. Her karış toprağını kutsal sayan kahramanların kulağıma mertliği fısıldadığı yerdenim ben.

Mersinliyim ben. Sözü kavi, duruşu dik, yüreği aşk dolu bir Anadolu yiğidiyim.

Adım Mehmet. Ülkesi için gözünü kırpmadan canını feda edecek Mehmetlerden biriyim. Aşık olmadan, vatana sevdalanmadan zincirlerin kırılmayacağını bilirim. İnandım inanmaya. İnandım vatan için yapılan her çabanın bizi zafere ulaştıran bir yol olduğuna.

Özgürlüğümüzün fermanı olan Ak dava yolunda yürümeye hazırım.

Bölünmez vatanım Türkiye için ben Mersinli Mehmet Mazak buradayım.” dedi.

Mehmet Mazak Kimdir?

1971 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde doğan ve ilköğretim ve lise öğrenimini burada tamamlayan Mehmet Mazak 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ bölümünde “İstanbul’da Kayıkçı Esnafı ve 1802 Tarihli Kayıkçı Esnafı Sayım Defteri” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. İlk kitabı 1998 yılında “Eski İstanbul’da Deniz Ulaşımı” adıyla yayımlandı.

Ulusal ve uluslararası birçok festival, sempozyum ve organizasyonları oluşturup başkanlık ve yürütme kurullarında yer aldı. Kültür iletişimi, kültürel kimlik ve marka oluşturma, şehir tarihi ve kültürü konularında proje ve çalışmaları olan yazar, bazı kültür sanat dergilerinin yayın ve bilim kurullarında da yer aldı.

Bugüne kadar Şehir ve Kültür, Mahalle Mektebi, Sebîlürreşâd, Star Açık Görüş, Yenişafak, Newİstanbul, ViraHaber, Şiar, Aydos, Teferrüç, Dil ve Edebiyat dergilerinde yazıları yayımlandı. 2020 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Şehir Kokusu” kitabı ile gezi dalında yılın yazarı ve kitabı ödülü aldı. Son dönemde çalışmaları şehir kültürü alanında devam etmektedir.

