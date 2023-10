AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığına atanan Ziya Başaran, beraber çalışacağı yeni yönetim kurulu listesini açıkladı.

Yenilen yönetim kurulu üyeleri ile ilgili Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, açıklamada bulundu.

Başkan Başaran, “Listemizi oluştururken önceki yönetimimiz, daha önceki yönetimlerimiz ve ilk defa görev alacak kişilerden oluşan merkez ilçemizin her kesiminin kendinden bir şey bulacağı bir liste belirledik. Görevi devreden yönetim kurulu üyelerimize bugüne kadar yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim bu dava için taş taş üstüne koyan herkesten razı olsun. Çok önemli bir sürece giriyoruz. Yenilenmiş ekibimizle birlikte bu önemli süreci en iyi şekilde yürüteceğiz inşallah. Bizim davamızda geride kalma hiçbir zaman olmamıştır. Kuruluşundan günümüze tüm yöneticilerimizle istişare halindeyiz. Bizi güçlü kılan her zaman bu aile olma bilinci olmuştur. Eski yeni diye bir şey yoktur. Her zaman görev insanı bilinciyle hareket ederiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bize tevdi edilen bu görevi Allah’ın izniyle tüm teşkilatımızın da desteğiyle layıkıyla yerine getireceğiz. Yeniden oluşturduğumuz yönetimimizin özelde Merkez İlçemizde genelde teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin” dedi.