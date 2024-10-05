Ak Parti Marmaris ilçe başkanlığında görev değişim töreni yapıldı. Ceyhun Gökmen’in ardından ilçe başkanlığı görevine Muzaffer Aravi atandı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, ilçe binasında düzenlenen devir-teslim töreni ile İlçe Başkan yardımcısı Mehmet Ayhan’dan görevi devraldı.

Geçmişte AK Parti Marmaris Gençlik Kolları Başkanı ve ardından ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan, aynı zamanda Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi olan Muzaffer Aravi, törende yaptığı konuşmada, görevinin yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı.

"Bu bir bitiş değil, yola daha güçlü devam etmenin ilk adımıdır"

Daha önce AK Parti Marmaris Gençlik Kolları Başkanı ve ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Aravi, Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapıyor. Konuşmasında, yeni dönemde parti toplantılarını sokaklarda gerçekleştireceklerini ve Marmaris’i yönetmeye talip olduklarını vurguladı.