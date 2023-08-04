Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısına katıldı.

Toplantı, Marmara Koordinatörü Halis Dalkılıç başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda istişare ve değerlendirmeler yapılırken, yerel seçimlere yönelik planlar, yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Yerel seçimlerde de başarı elde edeceklerini belirten AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu hiç düşürmeden yerel seçimlerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.