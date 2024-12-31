AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Yeni Toki sakinlerinden Ali Timur’un öncülüğünde oluşan bir heyetle birlikte Yeni Toki’ye giden yolların durumunu yerinde inceledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İncelemeler sonucunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol onarım çalışmalarına başlandı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mardin genelindeki yol sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi, “Yeni Toki başta olmak üzere yollarımızı yerinde inceledik. Mardin Büyükşehir Belediyemizle irtibat halindeyiz. Şehrimizdeki cadde ve sokaklarda yeraltı çalışmalarından kaynaklanan bozukluklar mevcut havaların düzelmesiyle birlikte Yeni Toki’den başlanan onarımlar, en kısa sürede tüm cadde ve sokaklarımızda çalışılıp

tamamlanacak.” dedi

Yeni Toki sakinlerinden Ali Timur, Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yollarımızın onarılmasına öncülük eden AK Parti Mardin İl Başkanı Sn. Mehmet Uncu’ya, Vali ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sn. Tuncay Akkoyun’a, ve emeği geçen herkese Yeni Toki sakinleri adına teşekkür ederim,” dedi.