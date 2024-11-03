AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "Kan bağışı bir sosyal sorumluluktur. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı kan bağışına çağrıda bulunuyorum" dediŞehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Sayın Mehmet Uncu, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve teşkilat mensuplarından oluşan heyetle Kızılay Haftası nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundular.

İl Başkanı Mehmet Uncu yaptığı açıklamada, "Sosyal bir sorumluluk olan kan bağışını azami derecede önemsiyoruz. Bu bağlamda il, kadın ve gençlik teşkilatlarımızla birlikte kan bağışında bulunmak amacıyla buradayız. Amacımız her süreçte Kızılay kan merkezlerine daha çok destekte bulunarak daha fazla insanın hayat bulmasıdır. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bir kan bağışının 3 hayat kurtardığını gözardı etmeden tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum." açıklamasında bulundu.