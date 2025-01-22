AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi. Programda konuşan Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci hakkında “Süreç iyiye doğru gidiyor, sonucuyla da bu sürecin inşallah hayırlı olacağına inanıyoruz.” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi. Milletvekili Kılıç, Merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programa Mardin ve ilçelerinden katılım sağlayan yerel ve ulusal basın mensupları ile görüştü.

Kentte basın mensuplarının gazetecilik meslek ilkelerine uygun bir şekilde görev yaptığını ifade eden Kılıç, tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Her koşulda 'Mardin'e neler yapabiliriz' düşüncesinde olduklarını belirten Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Mardin'in sorunlarını dile getirdiklerini anımsattı.

İlgili bakanlıkları ziyaret ederek sorunları çözüme kavuşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Kılıç, şunları söyledi: "Mardin'e bir bütün olarak bakıyoruz. 10 ilçemizin tamamına eşit şekilde hizmet götürme anlayışı içerisinde olduk. Burada tüm Mardin halkının hizmetkarı olarak biz yola çıktık. Mardin'in 6 vekillerinden biri olarak kendi sorumlularımızı bilerek yola çıktık. Mardin halkının bize vermiş olduğu bu yetkiyi en iyi şekilde 'Mardin lehine nasıl kullanırız, Mardin'e nasıl katkımız olacak' düşüncesi içerisindeyiz. Hiçbir zaman Mardin halkından, Mardin'in sorunlarından, Mardin'in gündeminden uzak kalmadık. Bunu kendimize şiar edindik."

Meclisin verdiği 1 haftalık arada Mardin'e geldiğini söyleyen Kılıç, "Yaklaşık 4-5 gündür buradayız. Ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç içerisinde genel merkezde de teşkilat biriminde de görev alıyorum. Onun da vermiş olduğu sorumluluklar nedeniyle farklı illerde de çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz. Şehir buluşmaları kapsamında Van'da, Gaziantep'te, Siirt'te bulunduk. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de AK Parti kongrelerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Kılıç, Mardin'in tüm ilçelerindeki kongrelerin bu hafta içerisinde biteceğini söyledi. Kılıç, Kayyum atanmasının ardından dün Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, 'Mardin'e neler yapabilirizi' ve yol haritasını konuştuklarını vurgulayan Kılıç, Mardin'in özellikle kırsal alanına yatırımların, hizmetlerin götürülmesini gündeme aldıklarının altını çizdi.

Mardin'e birçok hizmet kazandırdıklarını hatırlatan Faruk Kılıç, şöyle konuştu: "Sağlık alanında ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Başta Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi, Midyat ve Nusaybin'de Ağız-Diş Sağlık Üniteleri, Kızıltepe'de 110 yataklı ek bina, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 300 yataklı ek bina ve sağlık merkezleri yaptık. Şehrimizde uzman doktor ve personel eksiklerimiz vardı. Atamalar gerçekleştirdik. Şubat ayında yine bir beklenti içerisindeyiz. Uzman doktor konusunda çok iyi noktadayız. Uzman doktor noktasında eksik bir noktamızın kalmadığını düşünüyorum." Ulaştırma konusunda eksiklikleri kabul ettiklerini söyleyen Milletvekili Kılıç, "Ulaştırmada çok ciddi hamleler yaptık. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerinde özellikle Mardin Çevre yolunu zikrettik. Bu konuda ısrarcıyız." diye konuştu.

‘Terörsüz Türkiye’ süreci iyiye gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini değerlendiren AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Süreç iyiye doğru gidiyor, sonucuyla da bu sürecin inşallah hayırlı olacağına inanıyoruz.” dedi. AK Parti Mardin Milletvekili Faruk, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde yapılan basın toplantısında konuşan Milletvekili Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini değerlendirdi.

Yıllardır istikrarın, huzurun ve güvenin olmadığı zor bir coğrafyada yaşadıklarını aktaran Kılıç, şöyle dedi: “Allah’a çok şükür ki; AK Parti iktidarı ile birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede bir huzur ve güven var. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM milletvekillerine el uzatarak ‘Terörsüz Türkiye’ başlığı altında 1 Ekim’de bir süreç başlattı. Şu ana kadar süreç iyiye doğru gidiyor, müzakereler yapılıyor. DEM heyeti, müzakerelerinin ilk aşamalarını, ilk turlarını tamamladılar. Bu ilk turun olumlu geçtiğini yakinen biliyoruz. Sonucuyla da inşallah hayırlı olacağına inanıyoruz. Bölgemizin turizmiyle, kültürüyle, ekonomisiyle Türkiye’ye yön vereceği günlerin başlamasını diliyoruz.” dedi.

Milletvekili Kılıç, daha sonra gazetecilerin sorularını dinledi. Eksiklerin yerine getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklarla görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.