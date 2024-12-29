AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Türk Telekom Mardin İl Müdürü Mahmut Ersan’ı ziyaret ederek Mardin’de fiber altyapının yaygınlaştırılmasıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Görüşmede, Türk Telekom’un Mardin’e yönelik fiber altyapı stratejileri ve projeleri ele alındı. İl Müdürü Ersan, Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy, Gökçe, Göllü, Yaylı mahalleleri ile Kızıltepe İpek Mahallesi’nde kesintisiz fiber altyapı çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Türk Telekom’un, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında iletişim altyapılarını güçlendirmeye ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya yönelik çalışmaları hızla devam ediyor. Şirket, Türkiye’nin internet hızını artırma kararlılığıyla fiberleşme projelerine odaklanarak Mardin’de de önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

Mardin genelinde ve 10 ilçede eve kadar fiber (FTTH) sistemi yatırımları tamamlanmış durumda. Fiber optik altyapısını gün geçtikçe genişleten Türk Telekom vatandaşların 1000 Mbps hızında internet hizmetine erişimi sağlandı.

Öncelikli mahallelerde fiber altyapı çalışmalarına başlamak üzere projeler hazırlanarak onaylandı. Artuklu ilçesindeki Ortaköy, Gökçe, Göllü, Yaylı mahalleleri ve Kızıltepe’nin İpek Mahallesi’nde kısa süre içinde altyapı çalışmalarına başlanacak. Projenin 2025 yılı itibarıyla tamamlanması ve bölgedeki vatandaşların yüksek hızlı internet erişimine kavuşması hedefleniyor.

Konuşmasında dijital dönüşümün önemine vurgu yapan Mehmet Uncu, “AK Parti olarak, teknolojiyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı ve dijitalleşmenin nimetlerini Mardin’in her köşesine taşımayı önemsiyoruz. Türk Telekom’un Mardin’e yaptığı yatırımları takdir ediyoruz. Fiber altyapının yaygınlaştırılmasıyla birlikte vatandaşlarımız, eğitimden sağlığa, ticaretten günlük yaşama kadar birçok alanda hızlı internetin sunduğu fırsatları daha etkin şekilde kullanabilecektir. Bu projelerin Mardin için hayırlı olmasını diliyorum,” dedi.