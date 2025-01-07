AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ali Yenilmez’in atandığı açıklandı.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez oldu. AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucunda Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Ali Yenilmez’in atandığı ve görevi devreden Mücahit Ömer Can Temizel’in ise AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı olarak hizmete devam edeceği bildirildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren ve 28. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı da olan Ali Yenilmez, AK Parti İl Gençlik Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.