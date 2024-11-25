AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, 9 Kasım’da Aslanapa’da başlayan ve büyük bir coşku ile gerçekleştirilen 7. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongreleri’nin 12 ilçede başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Sildir, yaptığı açıklamada, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen kongrelerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan güvenin bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulandığını ifade etti. Sildir, "Gençliğin tek umudunun hâlâ Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da ve AK Partimizde olduğunu haykıran bütün genç kardeşlerime destekleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kongre sürecinde kendilerine destek veren Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Yusuf İbiş, Bölge Koordinatörü Muhammed Karadayı ve İl Koordinatörü Mehmet Ali Keskil’e teşekkür eden Başkan Sildir, Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de katkılarından dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Görevlerini devreden tüm ilçe başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Melih Berk Sildir, görevi devralan yeni başkanlara ve yönetimlere başarılar dileyerek, "AK Parti varsa gençlik var, AK Parti varsa gelecek var" dedi.