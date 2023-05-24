14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti’den Kütahya milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Milletvekilleri Biçer, Bayırcı ve Demir Kütahya Adliyesi’nde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Özgür Özgün ve komisyon üyelerinden aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, desteklerinden dolayı Kütahya halkına teşekkür etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, tören sonrası basın açıklamalarda bulundu. Önsay, "Önümüzdeki 5yılda vatandaşlarımız adına, ülkemiz adına hatta dünya coğrafyası adına yeni bir hizmet yolculuğu başlayacak. Bütün bu süreçte partimizin ve Cumhurbaşkanımızın en önemli hedefi Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek. Biz de AK kadrolar olarak bu süreçte Kütahya yüzyılını ve Türkiye yüzyılını geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Kütahya’mızda bizleri ve cumhurbaşkanımızı destekleyen ve desteklemeyen tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah Kütahya’mız için var gücümüzle çalışacağız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 28 Mayıs günü yapılacak olan seçimleri de geride bıraktıktan sonra Türkiye yüzyılı, Kütahya’nın yüz yılı olacak ve Kütahya’mız için her ne gerekiyorsa milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Özellikle Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bizlere çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir vebal verildi. Bizler de bu sorumluluğun, bu vebalin bilinci içerisinde önümüzdeki dönemde Kütahya için, ülkemiz için ne yapabiliriz? Bunun derdinde olacağız diğer milletvekillerimizle birlikte. Şehrimize daha fazla nasıl hizmet edebiliriz onun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, "28 Mayıs’ta yapılacak olan seçim ile Türkiye yüzyılının başlayacak. 29 Mayıs’tan itibaren tüm Kütahya olarak birlik beraberlik içerisinde şehrimiz için yapılacak olan tüm hizmetlerde varız. Bu konuda Kütahya hemşehrilerimiz müsterih olsun, halkımız için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.