AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek sanatçılarla bir araya geldi.

Merkezde, ressam Sebahat Sarıoğlu ve saraçlar tarafından karşılanan milletvekillerine, kuzine üzerinde pişirilen kestane ikram edildi. Ziyaret sırasında Sarıoğlu, Kütahyalı sanatçıların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) eserlerini sergilemeleri halinde kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, bu konuda milletvekillerinden destek talep etti.

Milletvekilleri Demir ve Bayırcı, bu isteği TBMM gündemine taşımak için ön çalışma yapacaklarını ifade etti. Ziyaret kapsamında sanatçılarla tek tek tanışan milletvekilleri, Meclis’te yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya’nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu vurgulayarak, "Kütahyamız adeta bir sanat şehri. Bizler 20 aydır vekillik görevimizi sürdürüyoruz ve Kütahya için gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman sanatçılarımızın yanındayız" dedi.

Milletvekili Mehmet Demir ise, sanatçıların kenti başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Sizler Kütahya’nın adını yaptığınız birbirinden güzel eserlerle duyuruyorsunuz. Her çalışmanızda büyük emek ve özveri var. Biz milletvekilleri olarak her zaman yanınızdayız ve destekçiniziz. Ayrıca, eserlerinizin sergileneceği bir salon için yeni müze binasında yer tahsisi konusunda valimiz ile görüşme yapacağım" diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Avşarünal, Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi Onursal Başkanı Nuri Çetin ve AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Efe de hazır bulunurken, Başkan Sarıoğlu milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.