TBMM KİT Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, halkın sosyal ve ekonomik olarak biraz daha rahatlamalarına fayda sağlayacak kanuni düzenlemeleri hayata geçirebilmek için, çeşitli kanunlarda değişiklik içeren bir kanun teklifi hazırladığını ifade etti.

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, halkın sosyal ve ekonomik olarak biraz daha rahatlamalarına fayda sağlayacak kanuni düzenlemeleri hayata geçirebilmek için, çeşitli kanunlarda değişiklik içeren bir kanun teklifi hazırladığını ifade etti.

Tan, "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren, vatandaşlarımızın ihtiyaçları başta olmak üzere yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen politikaları uyguladık ve ülkemize tüm bu alanlarda pek çok kazanım sağladık. Dünyanın ve ülkemizin ekonomik olarak farklı bir dönemden geçti.Bu süreçte bizlerde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerek sosyal gerekse ekonomik olarak halkımızın biraz daha rahatlamalarına fayda sağlayacak kanuni düzenlemeleri hayata geçirebilmek için şahsımın imza sahibi olduğu ve çeşitli kanunlarda değişiklik gerçekleştiren bir kanun teklifi hazırladık" diye konuştu.

Tan, 25 Ekim tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmelerine başladığını ifade etti.

Tan, kanun teklifin içeriğiyle alakalı şu bilgileri verdi: "KYK kredilerinde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencimizin borçlarından enflasyon farkı kaldırılacak ve aldıkları kredi tutarını ödeyecekler, bundan sonra ise herkes aldığı kredi tutarı kadar ödeme gerçekleştirecek, enflasyon farkı kredi tutarına işletilmeyecek. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf intörn öğrencilerimize yapılan aylık bin 569 TL ödeme asgari ücret net tutarı olan 5 bin 500 TL’ ye yükseltilecek. Çalışanlarına aylık en az bin 326 TL yemek bedelini diğer ödeme yöntemlerinin dışında nakit ödeyen işverene vergi istisnası sağlanacak. İşverenlerin, çalışanlarına yapacağı elektrik ve doğalgaz desteklerinin 1000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden muaf olacak. Yaklaşık 163 bin 500 vatandaşımıza yaşlı ve engelli aylıklarında yapılan yersiz ve yanlış ödemeler ilgili vatandaşlarımızdan geri istenmeyecek. Yaklaşık 18 bin engelli vatandaşımıza, engel oranının veya gelir şartının aşılması nedeniyle yapılan yersiz ödemelerin tahsilinden vazgeçilecek. Pandemi döneminde maske ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı kesilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Önemli bir kısmı temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan 5 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altı alacaklar terkin edilecek.Kişiler 1 Temmuz 2023’e kadar karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer kredilerinden olan borçlarını öder ya da yapılandırırsa sicil affı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılında, her alanda güçlü Türkiye hedefimize ilerlerken, sizlerden gelen talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza vermiş olduğu müjdeleri kanunlaştırarak milletimize hizmet etmenin gururuyla kanun teklifimizin aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."