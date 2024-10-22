Kütahya’da 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Kongresi’nde Kütahya Merkez İlçe Başkan adayı olarak Murat Afşar Ünal’ın belirlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”8. Olağan Kongremiz için yapılan temayüller, mülakatlar ve genel merkezimizce yürütülen istişareler sonucunda Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Başkanımızın tensipleriyle Merkez İlçe Başkanlığımız için Murat Afşar Ünal ismi belirlenmiştir. Partimize, Kütahya’mıza hayırlı olsun” dedi.