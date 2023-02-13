AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, ”Deprem bölgesine ilk gidip geri dönen gençlik kolları ekibimizin yerine bölgeye yeni gençlik kolları ekibimizi uğurladık. Bölgedeki, gıda dağıtımı, çadır kurulumu gibi alanlarda çalışma yapan ekibimiz aralıksız olarak bölgedeki faaliyetlerine devam edecek” dedi.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, deprem bölgesinde görevini tamamlayarak geri dönen gençlik kolları ekibinin yerine yeni ekip gönderdi.

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