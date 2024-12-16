AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Afyonkarahisar’daki Uzun Çarşı’da gerçekleştirilen cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi. Önsay, Kütahya’da da benzer projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Mustafa Önsay, Afyonkarahisar’ın ticaret merkezi olarak bilinen ve 100 yılı aşkın süredir tarihi bir değere sahip olan Uzun Çarşı’nın sağlıklaştırma çalışmalarıyla tabela, kablo ve görüntü kirliliğinden arındırıldığını ve çarşının eski ihtişamına kavuşturulduğunu ifade etti. Aynı projelerin Kütahya’da da uygulanacağını belirten Önsay, “Kütahya’mız, daha fazla büyüklüğe ve tarihi esere sahip. Bu kapsamda Aşağı Çarşı olarak bilinen Saman Pazarı, Pekmez Pazarı ve Ulucami Caddesi gibi tarihi çarşılarımızın cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlere başladık” dedi.