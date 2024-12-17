AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, TOKİ Daire Başkanı Ahmet Fazıl Uzuneren’in katılımıyla sanayi esnafıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, yeni yapılan Sanayi Sitesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Başkan Önsay, esnafın talepleri doğrultusunda sürecin olumlu bir şekilde ilerlemesi için çaba göstereceklerini belirtti. Toplantıda, esnafın peşinat ödeme şartları da gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda, peşinatın 5 taksite bölünmesi ve 60 ay süresince ödenecek taksitlerin, peşinat taksitlerinden sonra başlaması yönündeki talepler olumlu sonuçlandı. Buna göre, esnaf Ocak ayında sözleşme imzalayıp peşinatın ilk taksiti ödeyecek, Haziran ayında ise normal taksitlere başlayacak.

Başkan Mustafa Önsay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Levent Sungur’a sağladıkları desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.