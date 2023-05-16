AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 14 Mayıs’ta 28. Dönem Kütahya Milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, seçmenlere teşekkür etti.

Başkan Önsay, "14 Mayıs seçimlerini kazasız, olaysız bir şekilde geride bıraktık. Bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederiz. Milletvekili seçilen arkadaşlarımın Kütahya’ya hayırlı hizmetler yapmalarını diliyorum. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimlerine de inşallah güçlü bir şekilde yeniden başlıyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Milletimizin iradesi sandığa yansımıştır. Milletimizin tercihi Cumhur ittifakından yana, AK Parti’den yana olmuştur" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Kütahya bize ciddi bir sorumluluk, ciddi bir görev tevdi etti. Bize düşen bu görevi layıkıyla yerine getirmektir. Bunun için halkımıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de, "Ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım, önümüzdeki dönem Kütahya’nın daha fazla hizmet almak için çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde Kütahya’ya hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.