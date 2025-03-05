Selendi’nin komşu ilçesi Kula AK Parti İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve Yönetim Kurulu üyeleri şubat ayı içerisinde Yeniden Refah Partisinden istifa ederek AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine rozet takılan ve AK Parti’ye geçen Selendi Belediye Başkanı Murat Daban’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, "Biz AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Gün geçtikçe de büyüyoruz. İki komşu ilçe olarak her zaman biriz beraberiz." dedi.

Belediye Başkanı Murat Daban ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirirken Başkan Gülmez ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Selendi AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret etti

AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Daban’ı ziyaretinin ardından Selendi ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve yönetim kurulu tarafından Atatürk Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde Kula heyetini kapıda karşıladı. İki başkan birbirlerine iyi dileklerini iletti. Başkan Aydoğuş, "Bizde her daim iki komşu ilçe olarak hizmet için koşacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki nifak tohumları ekilmeden o şunu demiş, bu şunu demiş bunları bir kenara bırakıp iki ilçe için koşar adımlarla çalışacağız." dedi.