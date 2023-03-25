Konya’da AK Parti İl Başkanlığı’nda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için teşkilat temayül yoklaması başladı.

AK Parti teşkilat temayül yoklaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı. Bu çerçevede AK Parti Konya İl Başkanlığı, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için teşkilat temayül yoklamasını Karatay Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirdi. Temayül yoklaması sonuçları Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan alt komisyonlara sunulacak.

Temayül yoklamasının hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla yeniden göreve seçileceğini ifade etti. Başkan Angı, “14 Mayıs 2023’te yapılacak 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimleri için AK Partimizin aday adayları arasındaki teşkilat temayül yoklamasını başlattık. Tüm aday adaylarımıza ve teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 182’si birinci tercih olmak üzere 207 aday adayımızın olduğu bu temayülde 3 bin 200’e yakın teşkilat mensubumuz en fazla 10 ismi elektronik ortamda tercih ederek değerlendirmelerini yapacak. Akşam 16.00 itibariyle de seçim işleri başkanlığı tüm sonuçları görmüş olacak. 31 ilçemizden buraya kadar gelen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Yeni bir süreci birlikte yöneteceğiz inşallah. Türkiye Yüzyılı’nda hem AK Parti’miz çok daha güçlü bir şekilde mecliste temsil edilecek hem de ilk turda Cumhurbaşkanımız yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla seçimleri tamamlayıp görevine devam etmiş olacak inşallah” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ise AK Parti’nin e-temayülü en iyi yapan partilerin başında geldiğini belirtti. Zengin, “AK Parti Genel Merkez adına bugün Konya’dayız. Konya için önemli bir gün. E-temayülü Türkiye’de en iyi yapan partilerden bir tanesiyiz ve her dönem geliştiriyoruz. Saat 10.00’da başladık ve 16.00 itibariyle genel merkez ekranlarımızda hangi adayımızın ne kadar oy aldığını göreceğiz. Aday adaylığı demokrasiler için çok önemli bir süreç. AK Parti’den aday adayı olmak isteyen herkes demokratik olarak başvurusunu yaptı. Konya’da da bu manada çokça ilgi ve alaka var. Bugün teşkilatlarımız tüm arkadaşlarımız buradalar. Konya için, Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.