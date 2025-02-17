AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, 23 Şubat günü yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Kongresi’ne büyük bir coşkuyla hazırlandıklarını belirtti.

AK Parti 8. Olağan Kongresi öncesi AK Parti Konya İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Unutmayalım ki bizler liderimizin ’Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ ilkesini benimseyen, Türkiye’nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz günden bugüne kadar tek hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokrattık bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün hayallerimizi gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, hamd ediyoruz. Muhalefetin hayalini bile kuramayacağı sayısız eserleri kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret sarf ederek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hislerine tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna ulaştırdık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. AK Parti’mizin peşindeki ışıkla geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretmeyi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizler bu muhteşem kongremiz için heyecanlıyız ve coşkuluyuz. Bu tarihi kongreye de Konya olarak ciddi bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah 23 Şubat’ta kongre salonunda muazzam bir Konya rüzgarı estireceğiz. Teşkilatlarımız ve bizler hazırız" dedi.

Kongreye büyük heyecanla hazırlandıklarını belirten AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de tüm Konyalıları kongreye davet etti. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise pazar günü gerçekleştirilecek olan kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, TÜSİAD’ın açıklamalarına tepki gösterdi. İlçe ve il kongrelerini tamamladıklarını hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıya, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve partililer de katıldı.