AK Parti’nin hazırlıklarını tamamladığı, "Türkiye Yüzyılı’nın" detayları yarın Ankara Spor Salonu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. AK Parti Kocaeli heyeti de, 3 bin kişiyle tarihi açıklamayı yerinde takip edecek.

AK Parti’nin hazırlıklarını tamamladığı, "Türkiye Yüzyılı’nın" detayları yarın Ankara Spor Salonu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. AK Parti Kocaeli heyeti de, 3 bin kişiyle tarihi açıklamayı yerinde takip edecek.

AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedefleriyle halkın karşısına çıkacak. Üzerinde aylardır çalışılan ve "Türkiye’nin gelecek tasarımı" olarak nitelendirilen "Türkiye Yüzyılı" programı, 28 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları, sanayici ve iş adamları, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve gazeteciler gibi hemen her kesimden temsilcilerin katılımı bekleniyor.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, aktif teşkilat mensupları başta olmak üzere programı yerinde takip etmek isteyenler için 65 otobüsle Ankara’ya gideceklerini açıkladı. Otobüsler ilçe başkanlıklarından hareket edecek. Ankara’daki programa Kocaeli’den yaklaşık 3 bin kişinin gitmesi bekleniyor. Başkan Ellibeş, "Geçmişten bugüne bütün kazanımlarımızın üzerine inşa edilecek Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat yapılacağı tarihi tanıtım programını büyük bir heyecanla yerinde takip edeceğiz" dedi.