AK Parti Kocaeli’de seçime yönelik hazırlıklar devam ediyor. Seçim çalışmalarının merkezini oluşturan SKM Başkanlığına, İl Seçim İşleri Başkanı Av. Alper Doğan atandı. Atama kararını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, “AK Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına; Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Av. Alper Doğan atanmıştır. Başkanımızı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Seçim çalışmalarının merkezini oluşturan AK Parti Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yeni Başkanı Av. Alper Doğan oldu.

Cumhur İttifakı ortakları bir arada

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