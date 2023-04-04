AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, seçime 41 gün kala il istişare kurulunu bir araya getirerek, "Bugüne kadar sizlerin fikir, düşünce, emeklerinizle Kocaeli’de hedeflerimize ulaştık. Yeni zafer yolculuğumuzda da kulağımız daima sizde olacak" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 14 Mayıs seçimlerine tam 41 gün kala il istişare kurulunu bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da yer aldığı toplantıya geçmiş dönem il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları, yöneticiler, kadın ve gençlik kollarından yaklaşık 300 kişi katıldı. Başkan Talus, 14 Mayıs’taki seçimlerin ülke bütünlüğü ve devletin bekası için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyaset sahnesine çıktığı günden bu yana Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle bugünkü kirli ittifakın atalarını defalarca yendi. Bu zaferlere değerli istişare kurulu üyelerimiz de şahit oldu ve bizzat emek harcadı. Bugüne kadar sizlerin fikir, düşünce, emeklerinizle Kocaeli’de hedeflerimize ulaştık. Yeni zafer yolculuğumuzda da kulağımız daima sizde olacak" dedi.

"AK Parti’de eski-yeni diye bir kavram yoktur" diyen Talus, "Sadece görev değişikliği vardır. Her birimiz son nefesimize kadar bu kutlu davanın neferiyiz. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Seçime 41 gün kala yaptığımız bu toplantı çok verimli ve faydalı geçti. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.