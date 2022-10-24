AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek ilçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek ilçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Binası’nda İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İl Genel Meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin, Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz ve partililerin katılımı ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda AK Parti’nin ilçeye kazandırdığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt, göreve geldikleri günden bu yana önceliklerini Ereğli-Devrek arası karayolunun yapımına verdiklerini, son olarak ilçeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yolun müteahhidine gerekli talimatları vererek, ödenek noktasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacağı ve 2023 yılı Mayıs ayına kadar çalışmanın tamamlanmasını istediğini aktardı. Ereğli-Devrek arası karayolunda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bozkurt, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ihalesinin yapılarak, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını ve işi 400 iş günü içerisinde tamamlayacağını belirtti. Kdz. Ereğli’de uzun süredir beklenen hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası ihalesinin yapıldığını belirten Bozkurt “Hükümet Konağı, emniyet binası önceliklerimiz arasındaydı. Emeği geçecek kim varsa istişare içerisinde olduk. Bugün gelinen noktada ihalesi tamamlandı. Yakın süreçte müteahhitte yer teslimi yapılacak ve çalışmalara başlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemizde Adli Tıp Kurumu kuruldu. Türkiye’de Gebze’den sonra ikinci ilçe Ereğli. Burada adli bir vaka olduğu zaman Ankara, İstanbul’a gidiyordu. Geldiğimiz nokta da adli tıp uzmanımız göreve başladı. Ereğli’mize hayırlı olsun. Üniversite Kampüsü konusunda bizden önceki teşkilat mensubu arkadaşlarımızın çalışmaları var. Göreve geldiğimiz günden beri bizlerin ve vekillerimizin büyük emeği oldu. Üniversite binalarımızın inşallah tapusu çıktı. Uzun süreçten sonra Erdemir ile eğitim vakfımız arasında protokol imzalandı. Erdemir’in büyük katkısı olacak kendilerine teşekkür ediyoruz. Ereğli’mize yeni bir fakülte kazandırmak noktasında büyük bir adım atmış olacağız.

Özel eğitim kampüsü Türkiye’de 2’inci olacak. Bir Konya’da birde Kdz. Ereğli’de. Özel eğitim Kampüsü’nün proje aşamaları tamamlanmış durumda. İhale aşamasına geçildi. Anaokulu, ilk ve ortaokul aynı zamanda rehabilitasyon merkezi ile 10 bin metre kare de özel eğitim kampüsünü kuracağız. İlkler noktasında büyük çaba sarfetiyoruz. Ereğli’de yurt binalarımız kirada. Bu konuda çalışma yaptık. İlçe başkan yardımcılarımız İbrahim Sezer ve Mustafa Kalkan ile beraber İnşaat yapacağımız alan aradık. Yaptığımız çalışmalarda alan tespit ettik. 2 adet, 750’şer kişilik binalarımız için yer tahsisi yapıldı. İhale bekleniyor, inşallah Ereğli’mize iki adet yurt binası kazandıracağız.

Yunuslu köyüne yapacağımız yaklaşık 800 kişilik cezaevi projemiz de araziye kolay ulaşım sağlamak için Subaşı Köyünden Dedeler-Yunuslu köyleri arasında köprü bir köprü yapacağız. Subaşı cazibe merkez olacak. Tadilat aşamaları tamamlanmış olup, proje onayından sonra ihale aşamasında geçeceğiz. Anadolu lisemiz vardı, proje okulu dahiline aldırdık. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, vekillerimiz ve teşkilatımız ile beraber Ereğli’de eğitimin sorunsuz işlemesi noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Girişimlerimiz sonucunda Mesleki yeterlilik sınavları artık Ereğli’de yapılıyor.

Gündüz engelli bakım ve yaşlı bakım merkezi projemizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ile hayata geçirme noktasında görüşüyoruz. Olimpik yüzme havuz projesi yüklenici firmaya teslim edilmişti, çalışmaları tamamlamamıştı. Geri kalan işlemler için yeniden ihale yapıldı. Üçüncü kez ihale sürecine gelmiş durumda. Ereğli- Devrek Yolu projesinden sonra Ereğli çevre yolu projesi bizim için önemli. Ereğli’de trafik sıkışıklığında büyük problem yaşanıyor. Çevre yolu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor, önümüzdeki süreçte 2023 yatırım programına aldırıp, bismillah diyeceğiz.” dedi.

Konuşmasında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın ‘Revizyon’u AK Parti engelliyor’ şeklindeki suçlamalarına yanıt veren Bozkurt, 3,5 yılda tek bir proje bile hayata geçirilmediğini söyledi. Bozkurt Konuşmasında şu sözlere yer verdi; “‘Devlet yatırımları yok’ diyenlere sormak lazım, bu projeler nedir? Bu projeler ihale aşamasından geçmiş durumda. Devam eden birçok yatırım gündeme girmiş durumda. 2019 seçim süresinde boy boy proje ortaya koyanların daha bir tane projesi hayata geçmedi. AK Parti ilçe teşkilatı olarak devlet yatırımlarını takip ediyoruz. Sayın belediye başkanımıza soruyoruz 100 proje nerede? Devletin yatırımı ortada. Bir kent meydanı projesi vardı. Kent meydanı projesinde belediye bütçesinin olmadığı, sonrasında ise bağışla bir bağıştan bahsedildi. Kent meydanı nerede? Bağışçılar nerede? 2023’e girmek üzereyiz bize proje soranların, Kdz. Ereğli belediyesine bunları sorması lazım. Türkiye’de en çok bütçesi olan belediyeler arasında olan Kdz. Ereğli Belediyesi, bu bütçeyi ne yapıyor? 18 yıldır belediye sarayı yapılacak hala ortada yok. Eski belediye binası müze yapılacaktı hala yok. Bir revizyondan bahsediliyor. 2012 yılında revizyon yaparken ‘250 bin kişiye hitap edecek, 30-40 sene revizyona ihtiyaç duyulmayacak’ dendi. Aradan 9 sene geçti, 9 senede ne oldu da revizyon ihtiyacı duyuldu? Revizyon ile ilgili iktidara taş atıyor. Revizyonun engellendiğini söylüyorlar, revizyonu kim engelliyor? Kendisinin bunun izahatını yapması lazım. Yapılan 18 çalışmalarını kim yapıyor? Yaptıkları 18 ile mağdur edilen birçok vatandaşımız var. Kendisine üzülüyorum. Gündemi saptırmak için kendi yapamadıklarını konuşulmasında diye suni spekülasyon yapıyor. Cami projesi Ereğli’de gündemde sayın vekillerimizi, Zonguldak valimizi, belediye başkanımızı ziyarete gittik yapılması noktasında talepte bulunduk. Cami projesinin deniz kenarına yapılmasını kendisi istedi. Sonrasında bu projenin Ereğli halkına rağmen olmayacağını söyledi. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.”

Toplantıda Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol beldelerinde ve Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin ise köylerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.