AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen “2023’e doğru şehir buluşmaları” programı Eski Bağlık Kantini’nde sabah kahvaltısı ile gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha külliyeye yollayacaklarını ifade etti. Bozkurt konuşmasında “Bugünkü bu tablo 2023’ün ayak seslerini andıran bir tablodur adeta. Bugün bu tablo inşallah 2024 seçimlerinde Ereğli’yi AK Belediyeciliğe bulaştıracağımızın inancıdır. 2002 yılında iktidara gelen partimiz o günden bu yana sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma her türlü alanda binlerce hizmeti devreye soktu. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı tekrardan külliyeye yollayacağız. Bu konuda Ereğli olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. İnşallah rekor oyla hem Cumhurbaşkanlığı hem de belediye seçimlerinde Ereğli olarak sandığa damgamızı vuracağız. Teşkilat olarak göreve geldiğimiz günden beri sahadayız. Bu noktada eleştiriler alıyoruz, düğündeyiz, cenazedeyiz, taziyedeyiz, seldeyiz, heyelandayız. Biz vatandaşımızın yanındayız. Bundan gocunan ve muhalefet edenleri görüyoruz. AK Parti 20 yıldır iktidardaysa halkımızın yanında olmasından kaynaklıdır. Öncelikli görevimiz halkın yanında olmaktır” dedi.

Bozkurt devam yapımı devam eden hizmetleri anlattı

2020 yılında göreve geldiklerinden bu yana ilçenin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını anlatan Bozkurt, yapımına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 2024 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Bozkurt konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: “Hükümet konağı ve emniyet binası sıkıntımız vardı 2013 yılından beri çözülmeye çalışan. Dönemimizde bu sıkıntı aşılmış oldu. İhalesi yapıldı ve müteahhitte yer teslimi yapıldı. İnşallah 2024 yılına kadar bölgemize kazandıracağız. Özel Eğitim Kampüsünü Milli Eğitim Bakanlığı yakın zamanda onayladı. İhalesi yapılacak. Ereğli- Devrek yolun 2023 seçimlerine kadar tamamlanacağı düşüncesindeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuda yoğun çalışmamız sürüyor. Bu konuda emeği geçen vekillerimize, il başkanımıza ve değerli bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine inşallah yakın zamanda açıklanan toplu konutlarından da Ereğli olarak payımızı aldık, fakat payımızı arttırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Üniversite, fakülteler konusu uzun zamandır Ereğli’nin gündemindeydi. Bu konuda da yoğun bir mesafe kat ettik. İnşallah Aralık ayı içerisinde temeli atacağız. Ereğli’ye biliyorsunuz adli tıp şube müdürlüğü kazandırdık. Türkiye’de Gölcük’ten sonra ikinci şube Ereğli’ye açıldı. Ereğli’ye iki tane yurt binasını kazandıracağız, inşallah yakın zamanda ihalesi yapılacak. Ereğli’ye yine Gündüz Engelli Bakım Merkezi kazandıracağız. Ailelerimiz için gerçekten önem arz ediyor.”

Bozkurt “2024’te Kdz Ereğli’yi AK Belediyeler arasına katacağız”

Konuşmasında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı AK Parti’nin yaptığı hizmetleri sahiplenmekle eleştiren Bozkurt, kendisinin ise 3,5 yılda ortaya bir eser koyamadığını vurguladı. Bozkurt konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “2024 seçimlerinde çalışmayan, heykelden başka bir şey üretmeyen CHP Belediyesinden Ereğli’yi kurtaracağız. İnşallah Ereğli’yi AK Belediyecilik ile buluşturacağız. Bizim yaptığımız yatırımları sahiplenmekten başka bir şey üretmeyen, devamlı sevgi, barış, dostluk adı altında herkesle kavga içerisinde olan belediye başkanının 3,5 yılda hiçbir şey üretmediğini görüyoruz. Bu konuda kendisinin bir açıklama yapamayacağını düşünüyoruz. İnşallah dediğimiz gibi 2023 ve 2024’te Ereğli’de AK Belediyecilik yer alacak ve Zonguldak’ta olduğu gibi Ereğli’ye de hizmetler akacak. Bu irade ile 2023 ve 2024’e damgamızı vuracağız.”

Uncuoğlu “Milletimiz 2023’te Recep Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmeyecek”

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise konuşmasında altılı masayı ve politikalarını eleştirdi. Altılı masanın ısmarlama bir masa olduğunu belirten Uncuoğlu “Vesayetin son can çekişen kırıntısını hala üzerlerinde taşıyanlar bir masa etrafında bir araya gelmişler. O masa bir yerlerden ısmarlanmış. O masada kimin oturacağı belirlenmiş. Masanın ötesine veya berisine kimlerin saklanacağı da belirlenmiş. Vesayetin öyle bir son can çekişen tek dişi kalmış canavar örneği sergileniyor ki Mehmetçiğimiz sınır ötesinde operasyon yapıyor. Türkiye’mizin sınırını korumak için, bakın roketler atıldı. Kaç yaşında öğrencimiz, öğretmenimiz, bir bebek bekleyen hanım efendi yoğun bakımda iki şehidimiz oldu. Bunlar utanmadan ‘sınırlarımızda DEAŞ olacağına PYD olsun. Sınırlarımızda PYD’nin olması bize tehdit değil’ dediler. Ama o sınır ötesinden atılan roketler ile birçok canımızı şehit verdik. İşte bunları bunlara söyleten, o masaya çökmüş olan o akla, o iradeye hizmet edenler bugün maalesef siyaset kisvesi altında o tek dişi kalmış canavarı, tek vesayet odağının sözcülüğünü yapıyorlar. O yüzden aralarında da anlaşamıyorlar. O yüzden bunun bu kadar açığa çıktığı, milletin yüzüne baka baka bu kadar yalan söylendiği, yüzlerin kızarmadığı bir durumda, bazılarının yüzü kızarıyor. Zaman zaman şunlar varsa masada olmam diyorlar ama hala o masadan medet ummaya devam ediyorlar. Çünkü onları o masaya oturtanlar, onlara öyle senaryolar, öyle tablolar çizmiş, satmış ve onlar onu çoktan satın almış ki onlar siyaset yoluyla bu milletin derdi ile dertlenerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasını, bu bayrağın, ezanın bu topraklar üzerinde dalgalanıp, inlemesini sağlamak adına değil, ‘nasıl krizler, kaoslar çıkarda, o büyük güçler Türkiye’de nasıl algı operasyonları yapar da o bir takım sosyal medya hesaplarından, bir takım yalanlar iftiralar ile milletin aklı karışır, sandıkta hata yapar. Bizde iktidara geliriz ve bize verilen bu görevi onların adına emanet edilmiş, o emaneti yerine getiririz’ derdindeler. Öyle bir dertleri olmasa milletin yanında olurlar. Suriye tezkeresine ‘hayır’ demezler, ‘evet’ derler. Onların Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olmak gibi dertleri yok. Rekabet edemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Onlar istiyorlar ki bu milletin gönlüne, aklına öyle bir gölge düşsün millet bir hata yapsın, işte bizde orada hazır olalım. Sandıktan bir sürpriz çıksın ama milletimiz, basiretiyle, ferasetiyle mücadeleyi, millet adına ecdadına yakıştığı şekilde veren Cumhurbaşkanımızdan, Recep Tayyip Erdoğan’dan milletin adamından hepimizin desteği ile 2023’tede vazgeçmeyecek inşallah. O yüzden hep beraber sandığımıza sahip çıkacağız. İnşallah 2024’te Ereğli’yi AK Belediyecilik ile buluşturacağız. AK Parti’nin hizmetlerine şapka koyup, biz yaptık diyenler, ya da yapamadığı, beceremediği her işte ‘engelleniyoruz, kaynaklarımız kısıtlanıyor’ diyenlere o emziği bırakmayacağız. Onların bahanelerini alıp, bizzat millete hizmet edecek, adamları, başkanları AK Parti çatısı altında göreve getireceğiz” diye konuştu.

Programa Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, 22 ve 23 dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.