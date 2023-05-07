Kayseri’nin Develi İlçesi’nde Sindelhöyük Toprak Su Kooperatifi tarafından yaptırılan 1 MB kapasiteli Güneş Enerji Sistemimin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

Açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, siyasi parti ilçe başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, Şoförler Oda Başkanı, belediye meclis üyeleri, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Süt Üreticileri Birlik Başkanı, Kayseri Şeker Bölge Müdürü ve ekibi, köy sulama birlik başkanları, muhtarlar ile birlikte Sindelhöyük, Soysallı, Sarıca, Karacaviran, Zile, Tombak ve Aygözme’den sulama kooperatifi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan; Develi’nin geleceğine değer katacak güneş enerji sistemleri projelerinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Gürcan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Böyle bir tesisin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çiftçilerimizin sulama maliyetlerini düşürmek ve tükettiği enerjiyi üretmek üzere başlatılan bu tip çalışmalar bizleri memnun etmektedir. Çiftçimizin kendi enerjisini üretmesine katkı sağlamak için hükümet olarak Ziraat Bankası ile anlaşma yaparak bu hizmetler için her çiftçimize kredi sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca 200 dekar arazisi olan çiftimizin çiftliğinin yüzde 2’lik bölümüne güneş enerjisi kurabilmesi için imkanlar sağladık. Küçük araziler için de çeşitli alternatif çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çiftçilerin sulama birliklerine olan sulama borcunun yüzde 50’sini karşılamak suretiyle en büyük girdi maliyetlerini de azaltmış olduk. Ayrıca çiftçilerimizin Ziraat Bankası ile bir anlaşma yapması halinde elektrik giderlerini hasat sonunda ödeme kaydıyla 0 faizsiz bir ödeme sistemi imkanı sağladık. Geçmiş dönemlere ait elektrik borçları olanların da borçlarını kapattık" dedi. Bozburun mevkiinde yapılan GES’in açılışı öncesi Başkan Mesut Evli tüm katılımcıları karşılayarak katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Evli; "1966 yılında kurulan Sindelhöyük Toprak Sulama Kooperatifi olarak, 53 kuyuda 400 üyemize 7 motorize ekip ile hizmet vermekteyiz. Kooperatifimizin yıllık elektrik sarfiyatı 8 milyon TL’yi bulmaktadır. Biz 30 Ocak 2023 tarihinde bu güneş enerjisi santralini ihale ettik ve bugün yani 7 Mayıs 2023 tarihinde aktif hale getirdik. Bu çalışmamızın yapılmasında devletimizin 5 yıl vadeli sıfır faizsiz kredisini de kullandık. Üyelerimizden de 20’şer bin TL katılım payı aldık. 23 milyon 500 bin liraya mal olan bu tesisimizin yaklaşık 3 bin 600 lira vergisi çıkmıştı. Maliye ve Hazine Bakan Yardımcımız bu verginin kaldırılması için büyük çaba sarf etti ve bu vergiden muaf olarak bu işletmeyi hizmete sunmuş olduk. Kendilerine üyelerimiz ve şahsım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim gayemiz ilçemizde ve bölgemizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, üyelerimizin girdi maliyetlerini azaltma ve istihdama katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin açılışı yapıldı.