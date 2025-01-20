AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın 8. Olağan İl Kongresi’nin ardından yeni İl Yürütme Kurulu Listesi de belli oldu.
Hüseyin Okandan’ın AK Parti Kayseri İl Başkanı olduğu İl Yürütme Kurulu Listesi şu şekilde oluştu:
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Muammer Topsakal
Teşkilat Başkanı: Mustafa Tevfik Kürtüncü
Seçim İşleri Başkanı: Durdu Mehmet Yalçın
Tanıtım ve Medya Başkanı: Salih Bozdağ
Dış İlişkiler Başkanı: Oğuz Kılınç
Sosyal Politikalar Başkanı: Ahmedi Mahmut Ulaş
Yerel Yönetimler Başkanı: Ahmet Canleblebici
Ekonomi İşleri Başkanı: Nuri Çetin Çağlar
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ahmet Yurtlu
İnsan Hakları Başkanı: Fatma Kabak
Mali ve İdari İşler Başkanı: Talha Büyükyıldız
Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Kadir Saçcıoğlu
ARGE ve Eğitim Başkanı: Furkan Mert Şimşek
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Muhuttin Umaç
İl Sekreteri: Hatice Kübra Hasnalçacı