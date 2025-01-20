AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın 8. Olağan İl Kongresi’nin ardından yeni İl Yürütme Kurulu Listesi de belli oldu.

Hüseyin Okandan’ın AK Parti Kayseri İl Başkanı olduğu İl Yürütme Kurulu Listesi şu şekilde oluştu:

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Muammer Topsakal

Teşkilat Başkanı: Mustafa Tevfik Kürtüncü

Seçim İşleri Başkanı: Durdu Mehmet Yalçın

Tanıtım ve Medya Başkanı: Salih Bozdağ

Dış İlişkiler Başkanı: Oğuz Kılınç

Sosyal Politikalar Başkanı: Ahmedi Mahmut Ulaş

Yerel Yönetimler Başkanı: Ahmet Canleblebici

Ekonomi İşleri Başkanı: Nuri Çetin Çağlar

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ahmet Yurtlu

İnsan Hakları Başkanı: Fatma Kabak

Mali ve İdari İşler Başkanı: Talha Büyükyıldız

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Kadir Saçcıoğlu

ARGE ve Eğitim Başkanı: Furkan Mert Şimşek

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Muhuttin Umaç

Tüfekle oğlunu vurdu, kendini eve kapattı Tüfekle oğlunu vurdu, kendini eve kapattı

İl Sekreteri: Hatice Kübra Hasnalçacı

Kaynak: iha