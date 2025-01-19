AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapılırken, Hayri Danacı başkan olarak seçildi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Gençlik Kongresi’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Said Kıyak, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Sözlerine, tüm ilçelere selam ederek ve ‘sizler bizim geleceğimizsiniz, güvencemizsiniz’ diyerek başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri’nin el ele, gönül gönle vermek suretiyle birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu dile getirdi. Konuşmasında yeni AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’ı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, yükünün ve sorumluluğunun ağır olduğunu ifade ederek başarı ve kolaylık temennisinde bulundu. Büyükkılıç ayrıca, genç ve dinamik bir il başkanı olarak beklentilerin yüksek olacağını kaydederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki böyle bir genç ve dinamik kardeşimize görev tevdi ettiyse beklentisi de o doğrultudadır” diye konuştu. Konuşmaları sık sık ‘işte başkan işte teşkilat, Kayseri’nin gururu Memduh Başkan’ gibi tezahüratlarla kesilen Büyükkılıç, “İyi ki varsınız, sizler olmasanız zaten geleceğimiz yok demektir. Hep beraber insanlığa mesajımızı veriyoruz. Biz hak davanın tabi ki temsilcileri olmaya gayret eden anlayışa sahibiz diyoruz” ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç sözlerinin sonunda, Kayseri’ye hizmet etmenin onurunu taşıdığının altını çizerek, insanların faydalı olanı, hayırlı olanının hizmet eden olduğunu söyledi. Büyükkılıç, Kayseri için hizmetlerinden de bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda gayret ettiklerini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kongrede güven tazeleyerek yeniden İl Gençlik Kolları Başkanı seçilen Hayri Danacı’ı da tebrik ederek görevinde başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu.