Samsun’da AK Parti Kavak 8. Olağan İlçe Kongresinde mevcut İlçe Başkanı Onur Bakır yeniden başkan oldu.

AK Parti 8. Olağan Kavak İlçe Kongresi’nde mevcut İlçe Başkanı Onur Bakır yeniden başkan oldu. Tek listeyle gidilen kongrede birlik beraberlik mesajları verildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve parti üyeleri katıldı.