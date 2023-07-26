AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars’ta önceki gün etkili olan ve birçok köyde ekili alanlara zarar veren aşırı yağış ve dolu zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Adem Çalkın, konuyu yakından takip ettiğini ve devletin çiftçilerin yanında olduğunu belirtti. Çalkın, çiftçilerin ekili arazilerine zarar veren dolu ve yağmur sonrasında hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın, yaptığı açıklamada, “Kars Valiliği’mizden ve Selim İlçe Kaymakamlığımızdan aldığım bilgiye göre, ilçemizde 25.07.2023 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen aşırı yağış neticesinde, köy muhtarlarımızla görüşülmüştür” dedi.

Çalkın, “Alınan bilgilere göre; Gelinalan, Büyükdere ve Karaçayır köylerinde sel felaketinin yaşandığı; Cavlak, Kırkpınar, Akpınar, Büyükoluklu, Büyükdere, Yeşiltepe, Yamaçlı, Kekeç, Tozluca ve Koşapınar köylerinde ise dolu hasarının olduğu, ekili ve dikili alanların zarar gördüğü öğrenilmiştir” diye konuştu.

Devletin Selimlilerin yanında olduğunu ifade eden Çalkın, “Selim ilçemiz genelinde ekilişi yapılan ürünlerden yulaf bitkisinin hasadı büyük ölçüde tamamlanmış olup, arpa, buğday ve tritikale ürünlerinin hasadına başlanmamıştır. Kars Valiliğimiz, Selim Kaymakamlığımız sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Devletimiz Selimli hemşerilerimizin yanındadır. Onların mağduriyetlerini gidermek için her türlü imkan seferber edilmiştir. Cenab-ı Hakk Kars’ımızı, Selim ilçemizi her türlü afetten, felaketten korusun” şeklinde konuştu.