AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kurban Bayramı dolayısıyla hastanelerdeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kurban Bayramını baba ocağı Kars’ta geçiren Milletvekili Adem Çalkın, Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve yakınlarını Kurban Bayramı’nda unutmadı. Çalkın, beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Muammer Sancar, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ve Yönetim Kurulu Üyesi Evren Kınık ile birlikte geldi hastanede hastaların durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Çakın, hastalarla bir süre sohbet etti. Hastalara "Bir ihtiyacınız var mı?" diye soran Çalkın, hastane yetkililerinden hastaların en ufak sorunlarını dahi çözmelerini istedi.

Hastaların her türlü ihtiyaçlarının hastane yetkilileri tarafından titizlikle giderildiğini ifade eden AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, “Bayram dolayısıyla hastanelerimizde tedavi görmekte olan hastalarımızı ziyaret ettik. Acil şifalar diledik, hastalarımızın durumlarını doktorlarımızdan öğrendik. Hastalarımız ve yakınlarıyla görüştük. Devletimizin her alanda olduğu gibi sağlıkta da vatandaşlarımızın yanında olduğunu anlattık. İsteklerini sorduk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını illettik. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar” dedi.

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, hastane yönetimiyle de bir toplantı yaptı. Çalkın, hastane yönetimine, hastanede misafir olarak bulunan, tedavi gören vatandaşların rahat edebilmeleri için her türlü imkanlarının seferber edilmesini istedi. Çalkın ve beraberindekiler, daha sonra hastaneden ayrıldı.