AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, 9 Kasım’da gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesinde delege üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Yasin Sagay, Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ile birlikte AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve delegeler katıldı.

Toplantıda, yaklaşan kongre hakkında detaylı istişarelerde bulunuldu. Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, yaptığı konuşmada, "Yapılacak olan kongrenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aka, kongrenin AK Parti’nin Karesi’deki faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracağını ve daha güçlü bir yönetim ile yola devam edeceklerini vurguladı.

Toplantıda, katılımcılar arasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, kongre hazırlıkları ve hedefler üzerine görüşmeler yapıldı. AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki etkisinin artırılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu.