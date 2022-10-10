AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, önümüzdeki dönem yine güçlü lidere ve güçlü meclise ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, “Artık dünyada ve etrafımızda olup biten olaylar karşısında, kargaşa karşısında, bu savaşlar muvacehesinde güçlü lidere güçlü meclise ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bir kazanımıdır. Bu kazanım inşallah 2023’te de aksamadan, aksatmadan devam edecek ve bu son virajı ülkemiz kazasız atlatacaktır” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, önümüzdeki dönem yine güçlü lidere ve güçlü meclise ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, “Artık dünyada ve etrafımızda olup biten olaylar karşısında, kargaşa karşısında, bu savaşlar muvacehesinde güçlü lidere güçlü meclise ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bir kazanımıdır. Bu kazanım inşallah 2023’te de aksamadan, aksatmadan devam edecek ve bu son virajı ülkemiz kazasız atlatacaktır” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” çerçevesinde, Çorum’un Osmancık ilçesini ziyaret etti. Milletvekili Güneş, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret eden Güneş, “Şehitlerimiz ve gazilerimize millet olarak müteşekkiriz. Bu ülke için mücadele eden evlatlarımız her zaman için bizim medarı iftarımızdır. Bizim inancımızda imanımızda da bu var. Vatan, millet, mukaddesat uğruna her zaman mücadele ettik, etmeye de hazırız. Toprağa düşen tüm evlatlarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın kızımızın da ailesini yakinen tanırım. Zaman zaman da ailesini Safranbolu’da ziyaret ederim” şeklinde konuştu.

Milletvekili Güneş ve beraberindekiler ziyaretin ardından şehitliğe giderek, şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dualar etti. Şehitlik ziyareti sonrası 2007 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca’nın ailesini ziyaret eden heyet, daha sonra Osmancık Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

"Devletimizin gücünden daha büyük güç yoktur"

Şehirler arası ulaşımlarda zamanın çok kıymetli olduğunu belirten Güneş, Kırkdilim Tünelleri Projesi’ne değinerek, “Çorum’dan Osmancık’a gelirken Kırkdilim dediğimiz mevkide, öğrencilik yıllarımdan biliyorum bu yolun zorluğunu, o günkü halini bildiğim için o günden bugüne çok büyük değişiklikler olduğunu gördüm. Devletimiz, Çorum ile Osmancık arasındaki Kırkdilim Vadisi’nde şimdi tüneller açıyor. Bu tüneller belki inşası çok zor işlerdir ama devletimizin gücünden daha büyük güç yoktur. Bu tünellerin yakın zamanda hizmete gireceği anlaşılıyor ve Çorum ile Osmancık arasındaki mesafe de kısalacak. Şehirler arasında ulaşımlarda zaman çok kıymetli. İnşallah Osmancık’tan, Laçin’den Dodurga’dan en kısa zamanda ulaşacaklar. Şu an orada devletimizin yürüttüğü çok önemli, büyük hizmetler var, onu gördüm. Osmancık Kalesi ilçeye ayrı bir silüet kazandırıyor, bir güzellik getiriyor. Ecdattan kalan Kızılırmak Nehri üzerindeki köprü de restore edilmiş. Şu anda yapılacak tek bir iş var, o da ırmağın belli seviyeye getirilerek akıtılması meselesi. Osmancıklı olan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürümüzle görüştüm ve bu konunun da aramızda sohbetini yaptık. Osmancık’ın ortasından akan bu nehir şehre ayrı bir güzellik katacak ve burası Avrupai bir şehir tarzına ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

"Meclisin gündeminde halkımızın çoğunluğunu ilgilendiren torba yasa var"

İnternet yasası ile ilgili de açıklamada bulunan Güneş, “Meclisimiz 1 Ekim’de Cumhurbaşkanımızın konuşmaları ile açılmıştı. Meclisin gündeminde dezenformasyon dediğimiz yani uzun zamandır sosyal medyada ulu orta insanları karalayan, iftira boyutunda insanların şahsiyetini rencide eden şeylerin önüne geçmemiz için bu yasa geçtiğimiz dönemde komisyonlarda görülmüştü. Uzun tartışmalar oldu, muhalefetin görüşleri, iktidar tarafının talepleri vardı. Meclis komisyonlarında görüşülen bu yasa, ilk mesai günümüzde gündeme geldi. Konuşmalar yapıldı, maddelere geçildi. Önümüzdeki haftalarda bunlar yasalaşabilir. Meclisin gündeminde halkımızın çoğunluğunu ilgilendiren torba yasa var. Torba yasada birçok talepler var. Her gezi esnasında EYT mağduru olan halkımızın talepleri vardı. İktidar tarafı olarak gündeme getirdik. İnşallah sonuna kadar da bu talebi de karşılayacağız. Önümüzdeki günlerde bütçe görüşmelerine geçmeden konunun gündeme geleceğine inanıyorum. Meclis, seçimlere kadar çıkması gereken halkımızın istifadesine, yararına olan mevzularda çalışmalar yapacak. O konularda komisyonlarda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Meclis bu dönemi böyle tamamlamış olacak” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk defa 6. dönem meclis görevi yapıldığını hatırlatan Güneş, "Bu da bu sistemin bize yansıttığı önemli bir kazanımdır. Bugüne kadar hiçbir dönem 6. dönemi yaşamadı. Erken seçim oldu, zamanından evvel hükümetler yıkıldı, kargaşa, kaos çıktı. Biz sistemi değiştirdik. Cumhurbaşkanlığı sitemine geçtikten sonra, bu tarafa seçilen bu meclis tam 5 yılını doldurdu. Bu dönem meclisin 6. dönemidir. Bu Türkiye’nin istikrarı, bir güven demektir. Artık sık sık seçim yaparak halkımızı meşgul etmeyeceğiz. Halkımız meydanlarda yetkiyi yönetime verecek, meclisi seçecek, herkes kendi görevini yapacak. Böyle bir yola Türkiye girmiştir. Türkiye bu zamana kadar hep parlamenter sistemlerle idare edilmişti, çok hükümetler geldi geçti. Programını yapan hükümet işini yapamadan ayrıldı. Ve biz bu durumlardan çok zarar ettik.

2002’de AK Parti iktidara geldiğinde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 20 yılda biz 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bundan bile istikrarın önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sistem eğer güven verirse, istikrarlı olursa bundan milletimiz kazançlı çıkacaktır" şeklinde konuştu.