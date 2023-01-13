AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 28 merkez ilçe mahalle teşkilatları ile eş zamanlı 28 mahalle de 28 toplantı yapıldı.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 28 merkez ilçe mahalle teşkilatları ile eş zamanlı 28 mahalle de 28 toplantı yapıldı.

Mahalle toplantılarında AK Parti’nin Türkiye yüzyılı vizyonu ve teşkilat çalışmalarına ilişkin toplantı gerçekleştirildi. AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, "AK Parti teşkilatlarımızın kalbi mahalle başkanlarımız, bel kemiği mahalle teşkilatlarımızdır düsturuyla çıktığımız bu yolda 2023 seçimleri öncesi mahalle koordinatörlerimiz, mahalle başkanlarımız ve mahalle teşkilatlarımızın katılımı ile eş zamanlı olarak 28 mahalle teşkilatlarımız ile toplantı gerçekleştirdik. AK Parti Karabük Merkez ilçe teşkilatları olarak, göreve geldiğimiz ilk günden beri, sahadan bir an ayrılmadık. Hep hemşerilerimizle yan yana, omuz omuza olduk. Toplantı da Türkiye yüzyılı vizyonumuz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. AK Parti olarak seçimlere her zamankinden daha güçlü bir şekilde hazırız" dedi.