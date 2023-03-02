AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen "Deprem Bilgilendirme Konferansı"na Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın katılacak olmasına tepki gösterdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen "Deprem Bilgilendirme Konferansı"na Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın katılacak olmasına tepki gösterdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi Kahramanmaraş merkezli deprem afetine ilişkin "afet bölgesinde kadınların tecavüze uğradığı" şeklindeki asılsız iddiaları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alınan ve denetimli serbest kalan Övgün Ahmet Ercan’a konferans davetini yeniden gözden geçirmeye davet etti. Altınöz, "Yaşadığımız deprem felaketinde de görüldüğü üzere kriz dönemleri, dezenformasyonun en yoğun yapıldığı dönemlerdir. Devlet-millet bütünleşmesiyle yaraların süratle sarılması için seferberlik sürerken, buna karşın Türkiye’nin toplumsal dayanışmasını zedelemeye çalışanlar da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bir yandan deprem fırtınası sürerken, öte yandan da yalan fırtınası sürüyor" dedi.

Ercan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı provakatif paylaşımlara tepki gösteren Altınöz, "Bu yalan fırtınasının örneklerinden biri de Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bazı akıl dışı söylemleri. Terör yapılanmalarına mensup en azılı tiplerin bile ’yeterince inandırıcı olmaz’ diye ortaya atmaktan çekindikleri ne kadar kışkırtıcı-provakatif söylem varsa bu zat ortaya salmış. İnsanların perişan olduğu bir felakette bu şekilde paylaşımlar yaparak insanları kin ve nefrete sürüklemek hangi bilime, hangi vicdana yakışır. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan haddini bil. Geçtiğimiz günlerde de halkı kin ve nefrete teşvik eden ve hakkında soruşturma açılan, denetimli serbestlikle serbest bırakılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin daveti üzerine Safranbolu’ya gelerek seminer vereceği duyuruldu. ’Afet bölgesinde kadınların tecavüze uğradığı’ şeklindeki asılsız iddiaları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alınan bir adam Safranbolu’muza ve Safranbolululara, ’Depreme Hazırlık ve Sonrası, Safranbolu Evlerinin Depreme Dayanıklılığı’ konusunda bilgilendirmek için Safranbolu’ya gelecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan isimli bu provokatörün Safranbolu’da konferans verecek olmasını kabul etmiyoruz. Bilim adı altında provakatif söylemlere imza atan bu kişinin Safranbolu’ya getirilmesini reddediyoruz. Bu davetin ve konferansın iptal edilmesini istiyoruz. Bilim adı altında provokatif söylemlere imza atan bu kişiyi Safranbolu’ya konferans için davet eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi bu konferans davetini yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz" dedi.