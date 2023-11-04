Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde AK Parti Kadın Kollarının hazırladığı ürünlerin sergilendiği panayırdan elde edilen gelirler Gazze’deki Filistinlilere gönderilecek.

AK Parti Atkaracalar Kadın Kolları, İsrail’in, hava ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlercesinin de yaralandığı Gazze için anlamlı bir adım attı. Kadın kollarının hazırladığı el yapımı ürünlerin Atkaracalar pazarı içinde kurulan stantta satışa sunuldu. Hayır panayırında elde edilecek gelir, Gazze’de yaşayan Filistinlilere gönderilecek.

Hayır panayırına destek verenlere teşekkür eden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Songül Aktaş, "Filistin -Gazze yararı için düzenlemiş olduğumuz hayır panayırımıza öncelikle bize maddi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimizin hayrını da Allah kabul etsin inşallah. Hayır panayırımıza katılarak bize destek veren Atkaracalar halkımıza çok teşekkür ederim yine bir olduğumuzu gösterdik ve hayır panayırımızdan topladığımız parayı müftülüğümüzün vakfına bağış yaptık” dedi.