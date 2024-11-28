AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından 10 şehirde Kadın Kolları başkanlıklarına yeni başkanlar atandı. Yapılan atamalarda Bursa, Antalya ve Kocaeli'nin 4'er ilçesinde bayrak değişimi yaşandı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi Tokat, Isparta, Balıkesir, Kilis, Şanlıurfa, Van ve Ardahan illerindeki İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atama yaparken, Bursa, Antalya, ve Kocaeli'deki 4'er ilçede Kadın Kolları başkanlıklarında bayrak değişimi yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir tarafından yapılan atamalarda; Bursa'nın Büyükorhan ilçesine Rabia Atış, Orhangazi ilçesine Aslı Çelik, Osmangazi ilçesne Seda Dursun, Mudanya ilçesine Sibel Kalender atandı.

Antalya ilçe teşkilatlarından Serik'e Selda Aslan, Gazipaşa'ya Yasemin Küçükballı, Akseki'ye Düriye Karasoy, İbradı ilçesine Huriye Yedek atanırken,

Kocaeli ilçe teşkilatlarından Dilovası'na Burçin Taşdemir, Karamürsel'e Elif Soykan, Derince'ye Gülay Arslan, Kandıra'ya Gülcan Taşdelen getirildi.

Öte yandan Tokat'a Nurgül San, Isparta'ya Dilek Gündüz, Balıkesir'e Münevver Gözhan, Kilis'e Melike Hilal Üstündağ, Şanlıurfa'ya Zehra Ay, Van'a Zerrin Alpaslan ve Ardahan'a ise Gülten Özdemir Kadın Kolları İl Başkanı olarak atandı.