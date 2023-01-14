AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı, AK Parti’dir. Omuz omuza nüfusun tamamının siyaset yapmasının mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı, AK Parti’dir. Omuz omuza nüfusun tamamının siyaset yapmasının mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, AK Parti Ankara İl Başkanlığında düzenlenen ‘Siyaset Akademisi Kadın’ programında ‘Kadın, Aile ve Çocuk Politikaları’ dersini anlattı.

Keşir, yaptığı konuşmada, kadınlar ile erkeklerin omuz omuza siyaset yapmasının ve kadınlar için hiçbir şeyin eskisi gibi olmamasının mimarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Eğitimin fırsat eşitliği aracı olduğunu ve farklılıkların eğitimle kapatılabildiğini kaydeden Keşir, Türkiye’deki kadınların, yirmi yıl içerisinde eğitimde tam fırsat eşitliği yakaladıklarını belirtti. Türk Ceza Kanunu’nda köklü düzenlemeler yapıldığını ve kadına yönelik şiddet de Avrupa’ya örnek olan bir Türkiye’nin var olduğunu dile getiren Keşir, aile içi şiddettin suç olduğuna dair düzenlemeleri getirdiklerini ifade etti.

“Tanıklık ettiklerimizi çocuklarımız yaşamasın”

AK Parti kurulurken meclis üyesi veya milletvekili olma umudu ile siyasete başlamadıklarını aktaran Keşir “Bir kariyer planlamasıyla siyasete girmedik. O günkü Türkiye’nin şartlarında böyle bir imkan yoktu. Bizim yaşadıklarımız eğitimde, iş hayatında, sokakta, evde ya da bizimle beraber olanların yaşadıklarına tanıklık ettiklerimizi çocuklarımız yaşamasın diye başladık. Sadece bu niyetle. Benim çocuklarım benim yaşadıklarımı yaşamasın. Bizim kuşağın yaşadıklarını yaşamasın. 12 Eylül öncesi çocuktum ve İstanbul’da doğup büyüdüğüm mahallede 12 Eylül’ün bütün hazin tablolarına tanıklık ettim. Çatışmalardan dolayı okula gidemediğimiz yoldan geri döndüğümüz günlerin çocuğuyum” ifadelerini kullandı.

“Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı, AK Partidir”

Keşir, AK Parti’nin özellikle kadınlar konusunda birçok ezberi bozduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti öncesi girdiği tüm seçimlerde de kadınlarla birlikte yol yürüdü. Kadın, erkek omuz omuza siyaset yapma geleneğinin mimarı, AK Parti’dir. Omuz omuza nüfusun tamamının siyaset yapmasının mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyasetin içine kadınları dahil eden, etken yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu sadece seçim zamanındaki siyasi faaliyetlerde söylemiyor. Politikalarımız içinde söylüyor. Türkiye’de daha önce kitaplar yazılırdı. Kadının adı yok şeklinde çünkü, kadın çalışma hayatında yoktu. Bazen siyasi nedenlerden yoktu. Bazen de imkansızlıklar dolayısıyla yoktu. Ama, yapılan politikalar sayesinde kadınlar eğitimde fırsat eşitliğini yakaladı” diye konuştu.

“Bu ülkeyi hep birlikte büyüteceğiz”

Kadınların iş hayatına katılabilmesi ve işletmelerini büyütebilmeleri için destekler verdiklerini ifade eden Keşir”2002 yılında kadın girişimcilik oranı yüzde 3’tü bu yıl hedefimiz yüzde 10,4 ve biz bu hedefi 2 buçuk puan aşarak yüzde 13’e çıkardık. Bu ülkenin girişimci kadınlarıyla biz bu oranı daha da arttıracağız. Kadınlar üretime katıldıkça küçük, orta ve büyük ölçek işletme sahibi oldukça bu ülke daha da büyüyecek. Bu ülkeyi hep birlikte büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

‘Siyaset Akademisi Kadın’ programı kapsamında konuşmasını gerçekleştiren Keşir’e AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak tarafından hediye takdim edilerek, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.