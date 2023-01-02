AK Parti İzmir’de üye katılımları devam ederken, 3. Sanayi Sitesi Oto Tamircileri ve İzmir Kantinciler Odası başkanları da AK Parti’ye katıldı.

AK Parti İzmir’de üye katılımları devam ederken, 3. Sanayi Sitesi Oto Tamircileri ve İzmir Kantinciler Odası başkanları da AK Parti’ye katıldı.

İl Başkanlığında gerçekleşen rozet takma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “AK Parti; İzmir’de de artan yeni ‘Ak Gönüllerle’ daha da güçleniyor. Güvenin tek adresinde birleşiyoruz. Oda başkanlarımız ve yöneticilerimizin aramıza katılması, 2023 seçimleri için esen rüzgârın yönünü de gösteriyor. Hoş geldiler, güç verdiler.” diye konuşurken, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da “AK Parti Ailemiz büyümeye devam ediyor. 21 yıldır sürekli büyüyen AK Parti, inşallah yine, yeni katılan üyelerimizle birlikte önümüzdeki uzun yıllar daha bu ülkeye hizmet edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gönlümüz hep vardı, bugüne nasipmiş

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz ve oda yönetimi ile 3. Sanayi Sitesi Oto Tamirciler Odası Başkanı Bülent İşçi’ye rozetleri takıldıktan sonra katılımcılar adına konuşan Başkan Yavuz, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı; “Zorlu bir pandemi geçirdik. Ondan sonra bir süreç var. Bu süreçte esnaf teşkilatına, biz kantincilere desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, vekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönlümüz zaten vardı ama mühürlemek, damgalamak bugüne nasipmiş. Uzun yıllardır canı gönlüden desteğimiz vardı. 2023’ü huzurlu bir şekilde atlatıp yolumuza devam edeceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, Milletvekillimiz Atilla Kaya, sıkıntılarımızda yanımızda oldular, bizlere emekleri çok.”

Hamza Dağ; “2023 seçimleri için gösterge.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise şöyle konuştu: “2023 seçimlerinin ayak izlerini görmeye başladığımız, 2023 seçimlerini arifesinde, bu büyüme, bize 2023 seçimlerinin sonuçlarını da çok net bir şekilde gösteriyor. İnşallah, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde, milletimiz bugüne kadar olduğu gibi liderine güvenini tazeleyecek, bir 5 yıl daha ülkeye hizmet etme yetkisini bize verecektir. İnşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz ve yönetim kurulu üyelerine, 3. Sanayi Sitesi Oto Tamirciler Odası Başkanı Bülent İşçi’ye teşekkür ediyor, hoş geldiniz, diyorum.” AK Parti’nin İzmir’de yükselen bir grafik sergilediğini söyleyen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; “Sokakta karşımıza çıkan tablo, partimize yeni katılımlarla kendini gösteriyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile kurduğumuz bağın yansımalarını görmek mutluluk verici. Ama bu katılımların asıl arka planında, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin dünyayı sarsan sorunları çözme yetenek ve kararlılığı, ülkemizin büyüyor olması var. 2023 sandığı bize bu katılımların gücüyle yeniden millete hizmet fırsatı verecek, inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.