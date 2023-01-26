Son 3 yılda 237 bin kişinin üye olduğu AK Parti İzmir İl Başkanlığı, üye katılım töreni düzenledi. Törende 101 yaşındaki en yaşlı üyeye rozet takılırken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini ve İzmir’de en çok oyu almalarını kutlayacaklarını söyledi.

Son 3 yılda 237 bin kişinin üye olduğu AK Parti İzmir İl Başkanlığı, üye katılım töreni düzenledi. Törende 101 yaşındaki en yaşlı üyeye rozet takılırken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini ve İzmir’de en çok oyu almalarını kutlayacaklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında üye katılım töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve çok sayıda partili katıldı. İzmir’de son 3 yılda 237 bin kişinin üye olduğu AK Parti’de temsili olarak 30 kişiye rozet takıldı. Rozet takılanlar arasında en genç üye Özdenaz Kaymaz, en yaşlı mevcut üye 101 yaşındaki Mustafa Kublay, İzmir Dökümcüler Odası Başkanı Muzaffer Üründü, 5. Sanayi Sitesi Başkanvekili Bülent Bülent Kos, Ata Sanayi Başkanı Necati Öztürk, Bergama Kahveciler Odası Başkanı Kazım Kızılcıoğlu da yer aldı.

Üye katılım töreninde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “AK Parti’nin her şeyinde istikrar var. Üye buluşmalarımıza devam ediyoruz. Vekilimiz Mehmet Ali Çelebi bugün ilk kez İzmir teşkilatıyla buluşuyor. Ben anlı şanlı Türk askeri bir ailenin çocuğu olarak katılımınızdan çok memnun oldum. İzmir teşkilatı sizi bağrına basıyor, sevincini gösteriyor. İyi ki geldiniz” dedi.

Seçim çalışmalarına 31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra başladıklarını söyleyen Sürekli, “Bize ‘Seçim hazırlıkları, çalışmalar başladı mı?’ diyorlar. Hayret ediyorum bu sorulara. Bizim çalışmalarımız bitti, biz hazırız. 1 Nisan 2019’dan beri çalışıyoruz, sahadayız, sahadan ayrılmadık. 530 bin 300 üyemizle hazırız. Sıra geldi sandık güvenliğine, uzun yıllardır çalışıyoruz o konuda da, sandıklara sahip çıkacağız. Her sandıkta, sandık görevlilerimizin dışında en az 50’şer tane müşahidimiz olacak, herkesin haberi olsun. Sonra da Gündoğdu Meydanı’nda Cumhurbaşkanımızın rekor oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin kutlamasını yapacağız. Bu sefer kutlamamızda sadece Cumhurbaşkanımızın rekor oyla seçilmesini değil İzmir’de de birinci olmamızı kutlayacağız. İddialıyız. Bu seçimde Cumhur İttifakı İzmir’de birinci olacaktır” diye konuştu.

“Ali Babacan’ın, Abdullah Gül’ün olduğu denklem FETÖ ile mücadele edebilir mi?”

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise AK Parti rozeti taktıktan 88 gün sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret ettiğini ifade ederek, neden AK Parti safhalarına katıldığını anlattı. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok ciddi bir kurtuluş savaşı daha verdiğini söyleyen Çelebi, “İlk önce terörle mücadele boyutunu inceleyelim; HDP’nin olduğu bir denklem PKK ile mücadele edebilir mi? HDP’nin olduğu bir denklem bugünkü milli savunma sanayindeki başarılara imza atabilir mi? HDP’ye bakanlık verdiğimizde Türkiye refaha ulaşabilir mi? Gelelim FETÖ’ye. FETÖ’den 4 sene cezaevinde yattım ama asla yattım diye ‘FETÖ PKK devlete çöksün’ demeyiz biz. 13-14 yaşında asker olup, pilot olup oldum, biz de bu saflara katılarak devlete olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. FETÖ’cü polis oldu, emniyette benim telefonuma terörist numaralarını koydu, FETÖ’cü doktor oldu, İsmail Ok vekilimin serumuna ilaç koydu, ölümden döndü. FETÖ’cü hakim oldu adaletin terazisini bozdu, FETÖ’cü asker oldu 15 Temmuz’da silaha halka karşı mermi koydu” dedi.

“Ali Babacan’ın, Abdullah Gül’ün olduğu denklem FETÖ ile mücadele edebilir mi?” diyen Çelebi, “KHK’lıların tamamını geri döndürecek denklem FETÖ ile mücadele edebilir mi? Terörle mücadele boyutu, bunu anlatmamız gerekiyor. Babacan ‘SİHA’lara dokunacağız’ diyor. SİHA orada aslında bir sembol. Temmuz ayında Suriye’den gelen bir kardeşim beni ziyaret etti. ‘SİHA’lar olmasa şehit oranımız ne kadar olurdu’ dedim, 1’e 8 dedi. SİHA demek Libya’da mavi vatana dokunmak demek, terörist avcısı olmak demek. Babacan’ın asıl dokunmak istedikleri bunlardır” diye konuştu.

“Mustafa Kemal Atatürk vatanı kurtardı, kurucumuz Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da devletimizi kurtardı”

17 Şubat 2023 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e geleceğini söyleyerek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da “Biz 15 Temmuz’dan sonra içimizdeki hainleri temizledikten sonra, devlet olarak daha bağımsız politikalar yapmaya başladık. Mavi vatan derdindeydik ama adımlarımızı 15 Temmuz’dan sonra attık, Suriye’de terör devleti oluşturmak isteyenlere karşı 5 operasyon yaptık. Libya, Karabağ aynı şekilde. Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin, bu millet 250 yıldır geriye doğru gidiyor. 5 milyon insan önce Kafkaslardan Anadolu’ya sığındı, 5 milyon insan yola çıktı, 1,5 milyonu yolda vefat etti, 3,5 milyon Anadolu’ya geldi. Sonra Balkan savaşlarında, 1. Dünya Savaşı’nda insanlar Türkiye’ye geldi, bu topraklara sığındı. 250 yıldır geriye giden süreç yaşıyoruz. Tarihte bugüne kadar 2 defa ileri gittik, biri 9 Eylül’le nihayet bulan süreçte ileri gittik ve 15 Temmuz’dan sonra ileri gittik. 14 Mayıs’tan sonraki süreç bu ileriye gidişi tamamen ortadan kaldırıp geriye doğru geliş mi olacaktır? Ortaya çıkardığımız bu politikayı devam ettirmek ya da mevcut statükoyu korumak mı olacaktır? 14 Mayıs’ın anlamı budur. Ondan ‘Yeter söz milletin’ diyoruz. 15 seçim boyunca ‘Yeter söz milletin’ dedi AK Parti, sandıktan AK Parti çıktı, 14 Mayıs’ta da yine sandıktan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çıkacak” dedi.

Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2023 seçimlerine giderken, 20 yılda bugüne kadar yaptığımız çok büyük hizmetler oldu ama bir başka sürece giriyoruz artık. 20 yılda 15 seçim kazanmak kolay iş değil. Dünyada marka haline gelmiş bir partidir 15 seçim kazanmış bir parti. Dünyanın her bir yerinden siyasi partiler genel merkezimize gelip ‘Nasıl böyle bir başarı elde ettiniz? Nasıl teşkilatlandınız?’ diye biz soruyorlar. Ancak biz sadece geçmişteki zaferlerle övünecek bir siyasi hareket, kadro değiliz, biz geçmişte bu ülkeye, bu şehre kazandırdığımız hizmetlerle övünecek bir siyasi parti, siyasi hareket değiliz. Biz geleceği inşa eden, imar eden, inşa etme noktasında heyecan duyan, önümüzdeki bütün seçimleri kazanma iddiasında olan bir siyasi parti ve kadroyuz. Onun için ‘Türkiye Yüzyılı’ dedik. Bunu birileri gibi boş bir söz olarak ifade etmiyoruz, altını dolduruyor ve altını dolduracak adımlar atıyoruz. 20 yıl boyunca bu kadrolar altyapı işlerini tamamen çözüme kavuşturdu. Şimdi kendi arabasını, SİHA’sını, İHA’sını üreten, doğalgazını bulmuş, Cudi’de, Gabar’da terör değil petrol kuyuları konuşulmaya başlanmış, Karadeniz’de kendi doğal gazını bulmuş, Doğu Akdeniz’de hidrokarbonda kendi ülkesinin hakkını sonuna kadar savunan bir parti olarak ‘Türkiye Yüzyılı’ arifesindeyiz. 2023’ten sonra dünyada ‘Türkiye Yüzyılı’ anılmaya başlayacak.”

AK Parti ailesinin büyümeye devam edeceğini söyleyen Dağ, “14 Mayıs’ta bayrağı yeniden alacak, Cumhurbaşkanımız yeniden Cumhurbaşkanı olacak, TBMM’de inşallah yeniden, AK Parti ve Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk vatanı kurtardı, kurucumuz Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da devletimizi kurtardı ve devletimiz payidar oldu, olmaya devam edecek” dedi.