İzmir’de AK Parti Teşkilat Akademisi çerçevesinde ‘Türkiye Yüzyılı’ konulu eğitim programı düzenlendi.

İzmir’de AK Parti Teşkilat Akademisi çerçevesinde ‘Türkiye Yüzyılı’ konulu eğitim programı düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’nın düzenlediği Teşkilat Akademisi ‘Türkiye Yüzyılı’ konulu eğitim programı, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda yapıldı. ’Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ ve ’Türkiye Yüzyılı’ mottosuyla ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra tüm teşkilatları kapsayan eğitim programına yoğun bir katılım oldu. Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Muhammet Doğan’ın da katıldığı programda AK Parti Samsun Milletvekili Nazım Maviş ‘Seçim 2023’, Gazeteci-Yazar Murat Çiçek ‘Sıkça Sorulan Sorular’, Gazeteci-Yazar Ersin Çelik ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya’, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ‘Türkiye Yüzyılı’ konularında eğitim verdi.

"AK Parti hep gelişimci, ilerici ve dinamik bir parti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Türkiye Yüzyılı’nın mimarı AK Parti, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan olacak. Neden Türkiye Yüzyılı? Bu AK Parti bir şey icat etti. 28 Ekim’de Ankara’da ilk lansmanını yaptık. Gerçekten AK Parti hep gelişimci, ilerici ve dinamik bir parti. Bunun en büyük göstergesi bu. 20 sene geçti iktidardayız. 20 sene sonra yine iddialı bir sözü AK Parti söylüyor. Biz dinamik bir partiyiz. Hep bir şeyler üretiyor ve gerçekleştiriyoruz. 6’lı masa 1 yıldır toplanıyor dağılıyor; toplanıyor, dağlıyor. En basit konuda bile bir şey üretiyoruz. Biz naptık? 1923’ten bugüne 100 yıl geçti. 2023’ten sonra artık yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yüzyıl da Türkiye Yüzyılı olacak. Büyük bir iddia ortaya koyduk. Koyarken de bugüne kadar bu yüzyılda herkes taş üzerine taş koydu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mutafa Kemal Atatürk’ten itibaren Menderes’i, Demirel’i, Özal’ı, Erbakan’ı, Ecevit’i ve son 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan taş üstüne taş koyarak bugüne kadar geldik. Şimdi yeni dönemde bir kere daha inşallah yeni Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu söylerken ne diyoruz? Biz her şeyi biliyoruz diye bakamıyoruz. Bir çerçeve ortaya koyuyoruz ve bu çerçeve etrafında tüm herkes altını doldursun diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin devleti ile iktidarı ile problemi olanların sorunlarını çözdük"

"Neden Türkiye Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı nedir?" diyerek sözlerine devam eden Dağ, "20 yılda yüzyılda yapılacak işler yaptık. Önümüzdeki dönem de bunu taçlandırma zamanı. Nasıl taçlandıracağız? Bu ülkenin en büyük meselesi enerji. Biz 2023’ten sonra hem nükleer santral, hem doğalgaz, hem petrol, hem Doğu Akdeniz’deki iddiasıyla hem de uluslararası politikada kazan kazan politikası ile çözüme kavuşturuyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye yüzyılı olacak. Bugüne kadar elde ettiğimizi devam ettireceğiz. İktidarlarımız döneminde sadece yol, havalimanı, hastane yapmadık. Bu ülkenin devleti ile iktidarı ile problemi olanların sorunlarını çözdük. Sadece başörtüsünü çözmedik. Bugün ‘Ben çözdüm’ diyorlar da çözene kadar ne çileler çekildi biz biliyoruz. Bugün 3-5 oy almak için ‘Kürt meselesini’ ağzına dolayanlar, yıllarca Kürt denilmesini bile yasakladılar. Kürtçe müzikleri yasakladılar. Cezaevinde mahkum ile ailesini Kürtçe konuşturmadılar. Bunları kim çözdü? Milli birlik, kardeşlik projesini kim aldı? Hep Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aldı ve çözdü. Ama kim sabote etti? PKK ve siyasi uzantısı HDP sabote etti. Çünkü bu mesele tamamen ortadan kalkmasın. Ama yine de durmadık, bu meselenin üzerine gittik. Artık ‘Sizin devletten, iktidardan talebiniz nedir?’ diye talebini sorduğunuzda bir bölgesel bağımsızlık ya da eyalet kalıyor. Ya da ana dilde eğitim kalıyor. Peki bizim üniter devlet yapımızın değişmesi konusunda bir değişim yok. O konuda ülkenin kahir ekseriyeti, ben bugün HDP’ye oy veren seçmenin de bu konuda hiç farklı bir düşüncede olduğu kanaatinde değilim. Bu kazanımların önümüzdeki dönemde inşallah devamı çok önemli. Onun için de bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çağı yakalayan bir ülkeden çağa yön veren bir ülke olacağız" açıklamasında bulundu.

"21 yılı geride bırakırken değişmeyen tek şey davamıza, kendimize ve milletimize duyduğumuz güven"

Programda açıklama yapan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Türkiye Yüzyılı’nı doğru kavramamız ve göğüslememiz gerekiyor. Teşkilat Akademisi, yeni hedefler doğrultusunda motivasyonumuzu, inancımızı tazeleyecek, sürece ilişkin teşkilatlarımızın yol haritasına ışık tutmaya devam ediyor. İcraatlarla, kalkınma ve demokrasi reformlarıyla dolu 21 yılı geride bırakırken değişmeyen tek şey davamıza, kendimize ve milletimize duyduğumuz güven. Bugüne kadar tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik. Şimdi sırada 2023 seçimleri var ve çok önemli. Çünkü bu seçim Türkiye Yüzyılı’nın kapısını aralayacak. Bu seçimde hayalci, yalancı ve yıkıcı zihniyet değil; yine birleştiren, sahip çıkan, ileriye taşıyan icraat siyaseti kazanacak. Bunun için İzmir teşkilatlarımız da teyakkuzda. Hedefimiz, Cumhur İttifakı olarak İzmirli hemşerilerimizin en az yarısının desteğini almak, Cumhurbaşkanımızı rekor oylarla seçtirmek ve 12 vekil çıkarmak. Bunun için alandayız, uyumuyoruz, yorulmadan, usanmadan çalışıyoruz. Genel merkezimizin tüm birimlerine Teşkilat Başkanlığımız, Tanıtım ve Medya Başkanlığımız, AR-GE ve Eğitim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Yine olağanüstü verimli bir teşkilat içi eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz kadar varsınız"

Konuşmasını ‘Hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz kadar varsınız’ sözleriyle sürdüren Sürekli, “AK Parti’yi AK Parti yapan ve 20 yıldır iktidarda tutan Türkiye için, milletimiz için kurduğu hayalleri gerçekleştirme becerisi, başarısıdır. Bu hayal ve gerçek denklemini, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’inkiyle karıştırmamak lazım. Soyer’in Millet İttifakı iktidarında belediye başkanı olmak hayali var. Ancak onlar hayal eder, biz ise gerçekleştiririz. AK Parti’nin ve bu çatı altında siyaset yapanın hayali, memleketin geleceğine, milletin refahına dairdir. Şehirlerimizi yenilemek, ayağa kaldırmak, köklü çözümler üreterek halkı mutlu etme hayalidir. Şimdi, gerçek kılacağımız bir hayalimiz daha var. 2023 seçimlerinde milletimizin güvenini daha yüksek bir noktada tazelemek. 2024 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini alarak, hemşerilerimize yerelde de hizmet verme yetkisini almak, tüm bu adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek. İnanıyorum ki sonuç, yine milletimizin iradesi ile millete hizmet sevdalılarından yana olacak. Ve bu başarıda; sınırlarını zorlayan, gece gündüz çalışan teşkilatlarımızın payı yine büyük olacak" diye konuştu.

"20 yılda, 80 yılda yapılamayanları yaptık"

‘Seçim 2023’ konu başlığında eğitim veren AK Parti Samsun Milletvekili Nazım Maviş ise, "2023 ve 2024 fişeklerinin işaretleri bu salonda. Onlar hayal etmeye devam etsin, biz 20 yıldır kahramanlık hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Bu seçim yüzyılın seçimi. Gerçekten milletlerin tarihinde bir takım kırılma anı, fırsat zamanları vardır. Dünya yeniden kuruluyor. Dünyanın güç merkezleri, dengeleri değişiyor. Güç merkezleri arasına kıyasıya bir rekabet var. Tam da böyle bir dönemde dünyanın yeniden kurulduğu bir dönemde, Türkiye’nin de fırsatları var. Türkiye değerlendireceği güçlü imkanlar var. Ülkemiz jeostratejik açıdan çok önemli noktada. Balkanlar’da, Kafkasya’da gönül coğrafyamız var. Türk Birliği Teşkilatlarını kurduk. Hepsinden önemlisi genç nüfusumuzun geleceğimi inşa edeceğimiz büyük bir genç nüfus potansiyeline sahibiz. Ve en önemlisi de peşinden gitmekle yol arkadaşlığı yapmakla gurur duyduğumuz bir liderimiz var. Avrupa’da çok ciddi lider krizleri yaşanıyor. Avrupa’da birçoğunda yönetilemeyen demokrasiler, kurulamayan hükümetler var. Ülkesini yönetemeyen Başbakanlar, Devlet Başkanları var. İngiltere son bir yılda 3 başbakan değiştirdi. İHA’larımız, SİHA’larımız var. Tank üretiyoruz, top, tüfek, silah üretiyoruz. Ürettiklerimizi satıyoruz. Bugün Türkiye olarak geldiğimiz yer, fabrikaları kapatılan bir Türkiye değil, ürettiklerini ihraç eden bir Türkiye var. 20 yılda, 80 yılda yapılamayanları yaptık. Hem de bizim önümüze karşı çıkartılan engellere rağmen" dedi.