AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün” programı çerçevesinde AK Partili milletvekilleri Büyükçekmece ve Kartal’da, belediye başkanları da Maltepe’de vatandaşlarla buluştu. Maltepe programlarına eşlik eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ”Her gün dünden daha çok çalışacağız. Kapı kapı, sokak sokak dolaşacağız. Vatandaşlarımızla buluşacağız” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün” programı devam ediyor. İstanbul’un 39 ilçesinde bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yönetimi vatandaşlarla buluşuyor. Bugün de AK Parti 1. bölge milletvekilleri Kartal’da, 3. bölge milletvekilleri de Büyükçekmece’de vatandaşlarla buluştu. AK Partili belediye başkanları da Maltepe’de ziyaretler gerçekleştirdi.

“Katılımcı ve milletinin yanında olan bir siyaset anlayışıyla yine sahalardayız”

İlk olarak geçen hafta Küçükçekmece’de bir araya gelen AK Partili İstanbul ilçe başkanları, bu sefer de Maltepe’de buluştu. Sabahın erken saatlerinde AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkanlarına ve teşkilata seslendi. Kabaktepe, “AK Partimiz her zaman milletiyle beraber olmuştur. Bugün de ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programımız kapsamında belediye başkanlarımızla birlikte Maltepe’deyiz. Çare peşinde, çözüm peşinde ve hizmet peşinde bir ömür tüketmeyi gaye edinmiş belediye başkanlarımız burada. Her biri AK Parti’nin hizmet belediyeciliğinin adeta birer markasıdır. CHP’nin elitist siyaset anlayışını reddedip, katılımcı ve milletinin yanında olan bir siyaset anlayışıyla yine sahalardayız, yine her zaman olduğu gibi halkımızla yan yanayız” dedi.

Her gün dünden daha çok çalışmak gerektiğine vurgu yapan Kabaktepe, “Halka tepeden bakan, sorunları görmezden gelen, algı ve reklamdan beslenen bir siyaset anlayışına hiçbir zaman sahip olmadık. Her zaman halkımızın yanında olduk, her dönemde sorunları çözüme kavuşturmaya gayret ettik, her daim eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla çalıştık, yine çalışacağız. Her gün, dünden daha çok çalışacağız. Kapı kapı, sokak sokak dolaşacağız. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eserlerini, ‘büyük ve güçlü Türkiye’ vizyonunu vatandaşlarımıza anlatacağız. Allah’ın izni, milletimizin teveccühüyle 2023’ü de kazanacağız. Hayali beklentiyle değil, hakikate olan inancımızla söylüyorum 2023’ü kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Kabaktepe’nin konuşmasının ardından AK Partili belediye başkanları saha ziyaretlerine başladı. Her bir belediye başkanı, Maltepe’nin farklı mahallerinde evleri ziyaret edip, esnafla buluştu. Belediye başkanlarının ilçe ziyaretleri birbirinden farklı renkli görüntülere sahne oldu.