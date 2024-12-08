AK Parti İstanbul Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk milleti büyük bir sınavdan geçti" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milleti büyük bir sınavdan geçti. İnsanlık, kardeşlik ve komşuluk sınavından başarıyla çıktı. Tarihin büyük zulmünün yol açtığı göçte, tüm tahriklere ve kötülüklere rağmen, Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin asaleti sayesinde gelecek nesillerimize yüz akı bir ev sahipliği ve kardeşlik mirası bıraktık. Allah’a hamdolsun" ifadelerine yer verdi.