AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ecrin Nazlı İnan, Esenler’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İnan," Bizim gerçekten girmediğimiz yer kalmadı. Herkesten güzel tepkiler alıyoruz ve geri dönüşü de bize çok iyi oluyor." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili 1., 2. ve 3’üncü Bölge adayları seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına sahada devam eden İstanbul 2’nci Bölge milletvekili adayı Ecrin Nazlı İnan, Esenler’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen sohbetlerde İnan’a Esenler AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Eren eşlik etti. Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaflardan destek talep edildi.

"Herkesten güzel tepkiler alıyoruz"

İstanbul 2’nci Bölge milletvekili adayı Ecrin Nazlı İnan, "Esenler teşkilatımız olarak ve genel de AK Parti teşkilatımız olarak gümbür gümbür geliyoruz. Hepimizin enerjisi çok yüksek. Sahaları geziyoruz. Allah’ın izniyle İstanbul’da 98 tane milletvekili adayımız var. 98’ne de talibiz. Kazanacağız diyorum. Sahalar da bunu söylüyor. Teşkilatımızın enerjisi çok yüksek. Hep birlikte inşallah kazanacağız. Bizim gerçekten girmediğimiz yer kalmadı. Esnaflar olsun, STK’larımız olsun; onun dışında birçok ev, hane ziyaretleri olsun. Herkesten güzel tepkiler alıyoruz ve geri dönüşü de bize çok iyi oluyor. Ben inşallah kazanacağımızı düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan başkan yapacağız, halkımız güveniyor. Teşkilatımız sonuna kadar zaten arkasında dimdik ayaktayız. İnşallah kazanacağız" dedi.

Esenler AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Eren, "AK Parti’nin geçler yarınlarımız bugünlerimiz dediğinin somut bir örneği daha. Yine çok kıymetli genç bir vekil adayımızla daha beraberiz. Cumhurbaşkanımızdan gençlere verdiği önem ve değer için bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.