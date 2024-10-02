AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde Darülaceze’yi ziyaret ederek, yaşlılara ithafen Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Darülaceze’de yaşayan yaşlıları ziyaret ederek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ziyarete AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar ve İl yönetimi katıldı. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli de ziyarette yer alarak, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumda farkındalık oluşturma ve dayanışma bilincini güçlendirme açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ziyaret sırasında yaşlılarla samimi anlar paylaşan heyet, onların hatıralarını dinleyerek anlamlı sohbetlerde bulundu. Yaşlıların hayat tecrübelerinin topluma ışık tutacağını belirten Saliha Demirer, bu tür etkinliklerin yaşlılara olan vefa borcunu hatırlattığını vurguladı.

Etkinlik çerçevesinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından yaşlıların isimlerine ithafen Hatıra Ormanı’na fidan dikildi. Fidanlar, yaşlılarımızın hatıralarını yaşatmak ve onlara kalıcı bir miras bırakmak amacıyla dikilirken, isimleriyle hazırlanan fidan belgeleri de kendilerine hediye edildi. Bu anlamlı jest, yaşlılara duyulan saygı ve sevginin en güzel ifadesi olarak kabul gördü.